"Maskulin ohne Maske": Aleks Petrovic bringt Biografie raus

Aleksandar Petrovic (34) hat sein Leben zu Papier gebracht. Der Influencer ist wohl eine der kontroversesten Persönlichkeiten in der deutschen Reality-Szene. Was er die vergangenen Jahre alles erlebte, können seine Fans bald nachlesen, denn Aleks hat seine Biografie geschrieben. "Maskulin ohne Maske" heißt das Werk, in Anlehnung an seinen selbstgewählten Beinamen "der maskuline Mann". In seiner Instagram-Story kündigt der TV-Star die Neuigkeiten stolz an: "Ein kleiner Lebenstraum ist in Erfüllung gegangen. Und zwar ist das Ganze hier kein Samt, sondern Sandpapier. Es geht um meine persönliche Biografie, die ich gerade verfasse. Das Ganze wird heißen: 'Maskulin ohne Maske' und es geht um mein Leben, warum ich so bin, wie ich bin, wie ich aufgewachsen bin, was sind die Hintergründe [...]."

Aleks gehe es darum, dass seine Fans und Leser verstehen können, warum er so denkt, wie er denkt und woher seine Lebensvorstellungen kommen, die im TV immer wieder anecken. "Das Ganze wird auf jeden Fall dem einen oder anderen endlich mal die Augen öffnen und zeigen, wie ich wirklich bin", betont der 34-Jährige. Zudem gibt es noch ein besonderes Gimmick für die Leser: Das Vorwort wurde von Aleks' guter Freundin Emmy Russ (26) verfasst. Die Synopsis, mit der die Plattform Savaara das Buch bewirbt, beschreibt den Inhalt so: "Von Love Island bis zum Boxring spielte er die Rolle des starken Mannes perfekt. Doch als seine Welt zusammenbricht, bricht auch die Maske. Erstmals seit seiner Kindheit weint er und erkennt: Die Härte war nur eine weitere Form der Schwäche." Zudem zeigt das Cover eine bandagierte Faust, die eine weiße Rose umklammert und ein Untertitel lautet: "Wie Männer Verantwortung übernehmen und ihrer Familie Sicherheit geben".

Aleks startete seine TV-Karriere 2019 bei "Love Island", aber große Aufmerksamkeit bekam er vor allem durch seine Teilnahme an Temptation Island V.I.P.. Damals wollte er den Treuetest mit seiner heutigen Ex-Freundin Christina Dimitriou (33) wagen, allerdings verliebte er sich vor laufenden Kameras in die Verführerin Vanessa Nwattu. Obwohl der Umstand für Empörung in der Öffentlichkeit sorgte, widersetzten die beiden sich der Kritik und bauten sich ein gemeinsames Leben auf. Heute sind sie sogar verlobt. Allerdings kriselt es auch hier: Derzeit sind Aleks und Vanessa erneut bei "Temptation Island V.I.P." zu sehen und parallel gab es Gerüchte, die Beziehung sei bereits zerbrochen und Aleks bandle mit Emmy an.

Imago Aleksandar Petrovic bei Fame Fighting 2023

Instagram / emmyruss Aleks Petrovic und Emmy Russ bei Fame Fighting, Oktober 2025

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

