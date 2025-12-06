Rachel Zoes Söhne kannten schon früh die Neue von Ex Rodger

Rachel Zoe (54) spricht in der neuen Staffel von The Real Housewives of Beverly Hills über die schwierigen Aspekte ihrer Trennung von Rodger Berman. Besonders schockierend sei für ihre Söhne gewesen, dass deren Vater nur vier Monate nach der Trennung eine neue Freundin gehabt habe. "Die Kinder wissen es wahrscheinlich seit zehn Monaten", erklärte die Designerin, die ihren Ex mittlerweile nur noch als Co-Elternteil erleben muss. Zu dem Zeitpunkt, als Rodger mit Bree Jacoby gesehen wurde, war die Trennung frisch, und die veränderte Familiensituation sei für alle Beteiligten herausfordernd, so Rachel weiter.

Das Paar hatte sich nach 26 gemeinsamen Ehejahren im September 2024 getrennt, und Rachel reichte im folgenden Sommer die Scheidung ein. Die Beziehung zu ihrem Ex sei weiterhin kompliziert und die Kinder würden laut Rachel damit kämpfen, ihren Vater zwischen neuen Prioritäten und familiären Bindungen zu verstehen. Offen sprach die Unternehmerin auch über die Veränderungen innerhalb der Familie. "Manchmal wundern sie sich, warum Zeit mit der Freundin über gemeinsame Zeit mit ihnen geht", erklärte sie in der Show. Sie betonte, dass ihr oberstes Ziel sei, ihren Kindern stets Stabilität zu bieten.

Bereits zuvor hatte Rachel über die Gründe für das Scheitern ihrer Beziehung gesprochen. Die Stylistin erklärte gegenüber People, dass sie zwar nach dem Ende ihrer Ehe traurig gewesen sei, doch inzwischen freue sie sich über ihre Freiheiten. "Ich komme abends in ein leeres Haus. Es ist sehr friedlich", berichtete die Blondine und ergänzte: "Im Nachhinein betrachtet, hätte ich 100 Prozent früher gehen sollen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Rachel Zoe und Rodger Berman mit ihren Kindern im März 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / rachelzoe Rachel Zoe mit ihren Kinder Skyler und Kaius

Anzeige Anzeige

Getty Images Rachel Zoe, Modedesignerin