Mit Frauen gespielt? Das sagt Can Kaplan zu den Gerüchten

Reality-TV-Bekanntheit Can Kaplan steht momentan im Mittelpunkt zahlreicher Gerüchte. Ihm wird vorgeworfen, gleichzeitig mit Reality-TV-Sternchen Beverly sowie Joena Steilen und weiteren unbekannten Frauen angebandelt zu haben. Auf Instagram meldete sich Can nun in seiner Story zu Wort. Unter einem Foto, das seinen Sieg beim Fame Fighting zeigt, schrieb er: "Wenn Menschen über dich reden, während du gewinnst, weißt du, dass du alles richtig machst." Zudem kündigte er ein ausführlicheres Statement an, allerdings erst, nachdem er seinen Triumph ausgiebig gefeiert hat.

Während Can seinen Gewinn genießt, kommt von Beverly deutlicher Gegenwind. In ihrer Instagram-Story fordert sie eine öffentliche Entschuldigung "bei allen Frauen" und zählt auf, wofür sich Can ihrer Ansicht nach entschuldigen solle: "Für deine Manipulation, für deine Lügen, für deine Masche. Für deine Spielchen mit Emotionen und Gefühlen, für deine Beleidigungen, für deine Schauspielkunst und dein durchaus auch emotional übergriffiges Verhalten. Erst dann, und nur dann, bist du ein Gewinner." Außerdem wehrt sie den Vorwurf ab, sie oder Joena würden das Thema für Reichweite ausschlachten. Stattdessen greift sie Cans angebliches Muster an: "Dabei nutzt du deine durch Walentina gewonnene Sichtbarkeit, um unbekannte Frauen zu vera*schen."

Der Schlagabtausch hat eine Vorgeschichte, die bereits zuvor für Wirbel sorgte: Can stand mit Joena in engem Kontakt, während sie die gemeinsame Zeit eher als lockere Kennenlernphase sah. Kurz darauf traf sie bei Love Island VIP auf Filip Pavlovic (31) – Cans Gegner bei "Fame Fighting". Zwischen Joena und Filip kam es in der Show zu einem Kuss, was Can sichtlich verärgerte. Nachdem er öffentlich gegen sie austeilte, warf Joena ihm wiederum vor, selbst andere Frauen wie Beverly kennengelernt zu haben. Es bleibt nun abzuwarten, wie Can in seinem nächsten Statement auf die Vorwürfe reagieren wird.

Imago Can Kaplan bei der Pressekonferenz von Fame Fighting 2025

Instagram / beverlycmua Beverly, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatin 2023

RTLZWEI Joena Steilen, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025