Fabio Knez und Darya verraten Details zu ihrer Traumhochzeit

Auf der Hochzeit von Mike (33) und Leyla Heiter (29) an der traumhaften Amalfiküste in Italien gaben Fabio Knez und Darya Strelnikova (32) spannende Neuigkeiten preis: Auch bei ihnen sollen bald die Hochzeitsglocken läuten! Fabio plauderte gegenüber Bild aus: "Auch bei uns werden im nächsten Jahr die Hochzeitsglocken läuten. Wir müssen aber noch ein bisschen sparen. Darya, das weiß man, hat ja gewisse Ansprüche." Die zukünftige Braut enthüllte zudem ihren großen Wunsch: eine Trauung am Comer See. Fabio fügte jedoch an, dass sie keinen großen Zeitdruck verspüren würden.

Das Paar lernte sich 2023 in der RTL2-Datingshow Are You The One – Reality Stars in Love kennen. Obwohl sie in der Show nicht als "Perfect Match" zusammengeführt wurden, funkte es abseits der Kameras gewaltig zwischen dem Staubsaugervertreter aus Bayern und dem Model. Anfang 2024 zog Darya in Fabios Münchner 60-Quadratmeter-Wohnung, und im Laufe der Zeit schmiedeten die beiden bereits große Zukunftspläne. Im Juni 2025 wagten sie schließlich einen gemeinsamen Neuanfang und zogen nach Dubai – ein weiterer Meilenstein ihrer Liebesgeschichte.

Während Fabio mit seiner markanten Art im Dschungelcamp 2024 für Aufsehen sorgte, kennt man Darya spätestens seit ihrer Teilnahme an Germany's Next Topmodel im Jahr 2015. Ihre Beziehung scheint stabil wie nie. "Das Ding ist, ich liebe alles an ihm, auch wenn er mich auf die Palme bringt", schwärmte die Reality-TV-Teilnehmerin im Bild-Interview. Mit all diesen gemeinsamen Schritten und Plänen blicken sie nun ihrer Traumhochzeit entgegen, die garantiert genauso spektakulär wird wie ihre außergewöhnliche Liebesgeschichte.

Getty Images Fabio Knez und Darya Strelnikova, April 2024

Imago Mike und Leyla Heiter, Oktober 2024

Imago Fabio Knez und Darya Strelnikova, 2024