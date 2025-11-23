Kylie Jenner freut sich auf Thanksgiving mit ihrem Timothée

Kylie Jenner (28) fiebert dem diesjährigen Thanksgiving entgegen, das sie zusammen mit ihrem Freund Timothée Chalamet (29) verbringen möchte. Der Schauspieler ist nach monatelangen Dreharbeiten im Ausland endlich zurück in Los Angeles und plant, den Feiertag mit Kylie und ihrer berühmten Familie zu verbringen. Wie das Magazin People berichtet, freut sich die Unternehmerin sehr auf die gemeinsame Zeit: "Sie ist glücklich, ihn wieder in der Stadt zu haben." Neben dem Besuch bei den Jenners soll Timothée auch Zeit mit seiner eigenen Familie einplanen, bevor er später wieder an den Drehort zurückkehrt.

Die letzten Monate waren nicht einfach für das Paar. Timothée, der seit Juli in Budapest an den Dreharbeiten für den zweiten Teil von Dune beteiligt ist, war über längere Zeit hinweg auf einem anderen Kontinent. Trotzdem schafften es die beiden, trotz der Entfernung ihre Beziehung aufrechtzuerhalten. Kylie zeigte dabei großen Einsatz und flog regelmäßig zu ihm, um die Bindung zu bewahren. Spekulationen über eine mögliche Trennung kamen auf, nachdem der Schauspieler Kris Jenners (70) 70. Geburtstag verpasst hatte. Doch ein Insider klärte auf, dass Timothée aufgrund von Verpflichtungen an gleich zwei Filmprojekten nicht anwesend sein konnte. Ein "Gefällt mir" unter einem seiner Instagram-Posts von Kylie ließ die Gerüchte schnell wieder verstummen.

Die Beziehung von Kylie und Timothée wird von beiden Seiten getragen, wie zuletzt mehrfach deutlich wurde. Kylie, die aus ihrer früheren Beziehung mit Travis Scott (34) zwei Kinder hat, schätzt die Harmonie in ihrem derzeitigen Leben. Timothée, der im Zuge eines Interviews mit dem Magazin Vogue kürzlich über den Wunsch nach einer Familie sprach, scheint sich in einem ähnlich nachdenklichen Lebensabschnitt zu befinden. Aktuell genießen sie ihre Zeit zusammen und zeigen inmitten der intensiven Aufmerksamkeit, dass sie es schaffen, auch herausfordernde Phasen ihrer jungen Beziehung zu meistern.

ActionPress/ PictureLux Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei den Oscars 2025

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Mai 2025