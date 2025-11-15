Kylie Jenner verrät: So läuft es privat mit ihrem Timothée

Kylie Jenner (28) hat in der aktuellen Episode des "Khloé in Wonderland"-Podcasts ihrer Schwester Khloé Kardashian (41) ein persönliches Geständnis gemacht. Die Unternehmerin und zweifache Mutter erzählte, dass sie in ihrem Leben "noch nie glücklicher" war. "Alle Sterne stehen richtig", erklärte Kylie, die hinzufügte, dass dieser glückliche Zustand auch mit ihrem Erwachsenwerden und dem Umgeben von den "richtigen Menschen" zu tun habe. Einer dieser Menschen ist ihr Freund Timothée Chalamet (29), mit dem sie seit dem Frühjahr 2023 zusammen ist. Trotz Trennungsgerüchten betonte eine Insider-Quelle bei Us Weekly, dass das Paar nach wie vor sehr glücklich miteinander sei.

Die Beziehung zu Timothée sei ein wichtiger Bestandteil von Kylies erfülltem Leben. Er sei sogar bereits in das Leben ihrer Kinder, Stormi und Aire, integriert, was Kylie besonders glücklich mache. Allerdings fehlte der Schauspieler kürzlich bei Kris Jenners (70) 70. Geburtstag, was laut der Quelle jedoch an seiner derzeitigen Arbeit an zwei großen Filmprojekten liege. Dennoch halte das Paar engen Kontakt, und Kylie respektiere seinen vollen Terminkalender. "Sie facetimen jeden Tag", ließ die Quelle weiter wissen und fügte hinzu, dass Kylie wertschätze, dass ihre gemeinsamen Momente dadurch umso besonderer seien.

Im Podcast sprach Kylie auch über weitere Themen, wie die jüngst erreichte Altersmarke ihrer Schwester Kendall Jenner (30), die 30 Jahre alt wurde. Dies löse gemischte Gefühle in ihr aus: Während sie sich innerlich manchmal wie 45 fühle, aufgrund ihrer Verpflichtungen als Mutter und Geschäftsfrau, genieße sie gleichzeitig eine jugendliche Energie. Zudem plauderte sie über ihre berufliche Zukunft und gab preis, dass sie sich vorstellen könne, erneut zu schauspielern oder ins Musikstudio zu gehen. Kylie zeige sich selbstbewusst und erklärte abschließend: "Warum sollte ich mir von der Meinung anderer vorschreiben lassen, meine Träume zu leben?"

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Mai 2025

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Mai 2025

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihren Kindern Stormi und Aire, September 2025