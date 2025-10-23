Ist Verführerin Franzi Apollonia offen für weitere TV-Shows?

Franziska Apollonia sorgt auch nach ihrem Auftritt bei Temptation Island weiter für Gesprächsstoff: Die Reality-TV-Bekanntheit war in der diesjährigen Staffel als Verführerin an der Seite von Jeremy zu sehen, brachte ihn mit Charme und Nähe ins Wanken – und am Ende kam es sogar zu einem Kuss. Jetzt spricht Franziska mit Promiflash darüber, wie es für sie im Fernsehen weitergehen könnte. "Abgeneigt wäre ich auf keinen Fall, aber es ist auch nichts geplant", erklärt sie.

Konkrete Formate hat sie aber nicht im Visier. Stattdessen lässt sie die Dinge auf sich zukommen: "Wenn jetzt irgendein Angebot kommt und ich Bock drauf habe, würde ich es auf jeden Fall machen, aber es gibt jetzt nichts, wo ich sage, das will ich unbedingt machen." Im Gespräch mit Promiflash zeigt sich Franziska flexibel und bereit, spannende neue Herausforderungen anzunehmen, sollte die Gelegenheit dazu kommen: "Ich wäre auf jeden Fall offen dafür, weiterzumachen."

Zuletzt machte Franziska Schlagzeilen mit ihrem Kampf bei Fame Fighting gegen Raffaela Caramela. Hintergrund: Franzi verführte Raffaelas damaligen Partner Jeremy bei "Temptation Island". Die Rechnung gab es dann im Ring: Die Stuttgarterin besiegte die Blondine nach Punkten und ging als Siegerin aus dem Ring.

Franziska Apollonia, Realitystar

Franziska Apollonia, Influencerin

Franziska Apollonia und Raffaela Caramela bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 3

