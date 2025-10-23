Keine Grenzen? Samira Yavuz genervt von Reality-TV-Kollegen

Reality-TV-Star Samira Yavuz (31) hat jetzt in ihrem Podcast "Main Character Mode – Realtalk mit Samira" deutliche Worte für ihre Kollegen in der Branche gefunden. Die zweifache Mutter und bekanntes Gesicht aus verschiedenen Shows ließ ihrer Frustration freien Lauf. Besonders der Umgang mit sozialen Medien wie Instagram und die damit verbundene Selbstdarstellung vieler Kolleginnen und Kollegen scheinen sie zu stören. "Man hört, was alles gemacht wird, um Klicks hochzuhalten, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, und das kennt mittlerweile keine Grenzen mehr", erklärte sie unverblümt und stellte zugleich die Frage nach den moralischen Werten ihrer Mitstreiter.

Samira kritisierte außerdem, wie oft in der Reality-TV-Welt Dinge behauptet werden, die nicht ehrlich gemeint sind. "Wie viele Leute erzählen Dinge auf Instagram, die sie bei Gott nicht meinen", so die Influencerin. "Mich nervt das so. Ich kann das alles nicht mehr." In ihrer Podcast-Folge sprach sie sogar von geheimen Abmachungen hinter den Kulissen, ohne dabei konkrete Namen zu nennen. Die TV-Bekanntheit hat sich offenbar ganz bewusst von der Reality-"Bubble" distanziert.

Die Reality-TV-Szene machte Samira einst bekannt, doch heute hat sich ihr Fokus verschoben. Neben ihrer Arbeit als Podcasterin steht heute vor allem ihr Familienleben im Mittelpunkt. Gemeinsam mit Ex-Partner Serkan Yavuz (32) zieht Samira ihre zwei Kinder groß und vermittelt dabei einen bodenständigen Eindruck. Ihren Podcast und ihre Social-Media-Profile nutzt sie, um offen über persönliche Ansichten, aber auch über Missstände zu sprechen. Für ihre Fans wirkt das erfrischend ehrlich – für manche ihrer ehemaligen Kolleginnen und Kollegen dagegen möglicherweise wie ein unbequemer Spiegel.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Nova, Samira und Valea Yavuz im Familienurlaub, August 2025