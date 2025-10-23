So karg wohnen die Verführer bei "Temptation Island V.I.P."

Wo schlafen eigentlich die Verführer, wenn sich die vergebenen Frauen in der Temptation Island V.I.P.-Villa abends allein in ihre gemütlichen Federbetten kuscheln? Diese Frage treibt nicht erst seit dieser Staffel die Fans der Show um – und endlich gibt es eine Antwort: Teilnehmerin Chiara Antonella (28), die in der aktuellen Staffel ihre On-off-Beziehung mit Wladi Gärtner auf die Probe stellt, enthüllt jetzt die bittere Wahrheit. In ihrer Instagram-Story verrät sie, dass die Verführer – sofern sie keinen Platz im Bettchen einer der Damen ergattern können – mit dem Keller vorliebnehmen müssen. Dieser Bereich werde von den TV-Kameras allerdings ausgespart: "Dort waren wir nie während der Show. Als alle ausgezogen sind, haben wir mal runtergeschaut – nicht viel Platz und Hochbetten", erklärt Chiara.

In ihrer Story beantwortete die Influencerin auch Fragen zur Verpflegung in der Villa. "Es gab mittags und abends Catering", verrät Chiara und betont, dass auch darüber hinaus keine Wünsche abgeschlagen wurden. "Sonst konnten wir uns 24/7 natürlich auch selbst was zu essen machen oder Lebensmittel bestellen, was wir eben haben möchten", erklärt die 28-Jährige und bringt für all die Fans endlich Licht ins Dunkel, die sich schon lange gefragt hatten, wie die Darsteller während der Dreharbeiten ihren Alltag abseits von Flirts und Verführungen in der Villa erleben.

Privat steht für Chiara und ihren Partner Wladi in der Show viel auf dem Spiel. Die beiden stellen ihre Beziehung im TV auf den Prüfstand, nachdem Chiara Chatverläufe mit anderen Frauen in Wladis Handy gefunden haben soll. Der vermeintliche Frauenheld tat sich anfangs schwer mit der Teilnahme und zögerte die Zusage mehrfach hinaus, wie er kürzlich im Gespräch mit einer Verführerin verriet. Ob ihre gemeinsame Zeit in der Show den beiden tatsächlich helfen wird, das verlorene Vertrauen wieder aufzubauen, oder ob ihre Teilnahme doch der letzte Sargnagel für ihre Liebe ist, bleibt weiterhin spannend.

Anzeige Anzeige

RTL "Temptation Island VIP"-Verführer mit Kandidatin Melissa, Staffel 6 | Foto: RTL

Anzeige Anzeige

RTL / Dustin Leonhard Grieß Chiara und Wladi, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Anzeige Anzeige

Cast der neuen Staffel "Temptation Island V.I.P." Cast der neuen Staffel "Temptation Island V.I.P." 2025