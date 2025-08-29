Michelle Hunziker über neue Liebe: "Es ist das Schönste"

Michelle Hunziker (48) strahlt bis über beide Ohren: Beim SAT.1-Termin in München verriet die Moderatorin, dass sie frisch verliebt und rundum glücklich sei. Seit Wochen wird spekuliert, dass der italienische Manager Nino Tronchetti Provera ihr Herz erobert hat – nun scheint die dreifache Mutter dies indirekt bestätigt zu haben. Im Interview mit Bunte bezeichnete sie die Liebe als "den Motor des Lebens" und fügte hinzu: "Ich bin wirklich glücklich." Trotz des gemeinsamen Glücks möchte Michelle ihre Beziehung jedoch weitgehend unter Verschluss halten. Sie betonte, dass sie heute stärker darauf bedacht sei, ihre Privatsphäre zu wahren: "Ich versuche, das Ganze ein bisschen privat zu halten, damit man es beschützen kann."

Auch beruflich läuft es für die beliebte Moderatorin weiterhin rund. An diesem Wochenende steht sie gemeinsam mit Jörg Pilawa (59) für die "Guinness World Records"-Show in SAT.1 vor der Kamera – eine Sendung voller spektakulärer Herausforderungen. Von einem Weltrekord im 24-Stunden-Armdrücken bis hin zum Erkennen von Baumarten durch Lecken an der Rinde: Die Show verspricht jede Menge kuriose Highlights. Michelle und Jörg, die sich auf Anhieb blendend verstanden, unterbrachen sogar ihre Familienurlaube, um für die Live-Übertragung zusammenzukommen. Michelle reiste dafür eigens aus Südtirol an, wo sie zuvor mit ihrer Familie neue Energie getankt hatte.

In Südtirol durfte sich Michelle übrigens über besonders liebevollen Besuch freuen. Ihr neuer Partner, der italienische Manager, überraschte sie dort kürzlich mit einer charmanten Geste: Er brachte ihr ein Geschenk mit, das Michelle während einer gemeinsamen Reise bewundert, aber nicht gekauft hatte. Zusammen mit Nino genießt sie nun offenbar ein aufregendes neues Kapitel voller Zuneigung und Romantik. Kein Wunder also, dass die Moderatorin rundum zufrieden wirkt – sie scheint sowohl privat als auch beruflich ihr Glück gefunden zu haben.

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Juli 2025

Joyn / Luca Oldani / Willi Weber Michelle Hunziker und Jörg Pilawa, "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde"

Getty Images Michelle Hunziker, Moderatorin

