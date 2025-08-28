Michelle Hunzikers Partner besucht sie mit Heli im Urlaub

Michelle Hunziker (48) genießt derzeit eine traumhafte Zeit in den Dolomiten und hat sich dafür einen ganz besonderen Gast einfliegen lassen. Ihr Partner Nino Tronchetti Provera landete höchstpersönlich mit dem Helikopter vor Ort, begleitet von einer kleinen Überraschung für seine Liebste. Laut dem Magazin Chi brachte der Unternehmer ein Geschenk aus einer Boutique an der Amalfi-Küste mit – einen Keramikgegenstand, den Michelle während ihres letzten gemeinsamen Urlaubs bewundert, aber nicht gekauft hatte. Beim Wiedersehen sprühten die Funken, und das Paar feierte das romantische Wiedersehen mit einer liebevollen Umarmung und einem leidenschaftlichen Kuss.

Nach diesem besonderen Empfang geht es für das Paar in Michelles Lieblingshotel der Region, das Hotel Fanes. Das exklusive Refugium bietet alles, was das Herz begehrt: Panoramapools, einen riesigen Spa-Bereich und sogar Suiten mit privaten Saunen. Der perfekte Ort, um die Zweisamkeit weiter zu genießen, nachdem sie kürzlich schon auf einer Luxusyacht im Mittelmeer gemeinsame Zeit verbracht haben. Seit sie im Juni erstmals zusammen in Mailand gesichtet wurden, scheint sich die Beziehung der beiden nur zu vertiefen.

Nino Tronchetti Provera ist Investment-Unternehmer und stammt aus der Pirelli-Dynastie. Der als Gentleman bekannte Geschäftsmann hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit fern, weshalb über seine Trennung von seiner Ex-Frau nur wenig bekannt ist. Er hat drei Töchter und scheint sein Glück nun an Michelles Seite gefunden zu haben. Michelle, die ebenfalls Mutter von drei Kindern ist, scheint mit Nino einen Partner gefunden zu haben, der mit charmanten Gesten punktet und bereit ist, für sie sprichwörtlich bis zu den Wolken zu gehen.

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Juli 2025

Getty Images Michelle Hunziker, Dezember 2023

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker an ihrem 48. Geburtstag in Mailand