Nur vier Wochen vor Promi-BB starb Désirée Nicks Mutter

In der großen Finalshow von Promi Big Brother wurde es emotional. Jimi Blue Ochsenknecht (33) konnte sich den Sieg der Staffel sichern, doch der Abend war nicht nur von Freude geprägt. Erik alias Satansbratan (26) brach nach seinem Exit in Tränen aus, und auch Désirée Nick (69) zeigte sich sichtlich bewegt. Die Schauspielerin offenbarte im Gespräch mit Moderatorin Marlene Lufen (54) unter Tränen: "Es ist ja wirklich so, dass vier Wochen vorher meine Mutter gestorben ist." Besonders denkwürdig: Am Tag nach der Beerdigung ihrer Mutter Ursula Rollwage feierte die Entertainerin ihren Geburtstag und zog direkt ins "Promi Big Brother"-Haus ein.

Désirée schilderte die enge Bindung, die sie zu ihrer Mutter hatte. Während der Corona-Pandemie lebten die beiden sogar zeitweise im selben Haushalt. Ihre Mutter war nicht nur eine wichtige Bezugsperson, sondern auch Inspirationsquelle für Désirées Humor. "Wenn sie lacht, dann lacht der ganze Marktplatz", sagte sie einst gegenüber Bild über Ursula. Besonders die Worte ihrer Mutter, sich stets allem zu stellen und alles zu geben, prägten die Kabarettistin: "Sie hat immer gesagt: 'Go for it! Give everything und f*ck them all!'" Diese Motivationsworte begleiteten sie während der gesamten Staffel.

Désirée, die für ihre pointierte Art bekannt ist, zeigte bei diesem Anlass eine verletzliche Seite und sprach offen über Verluste und Krisen. Trotz des tragischen Verlusts verliert sie niemals ihren Humor. Sie betonte gegenüber Bild: "Mein Humor geht auf meine Mutter, ihre Mutter und ihre Großmutter zurück." Mit ihrem Auftritt bei "Promi Big Brother" bewies Désirée erneut, weshalb sie seit Jahrzehnten als Unterhaltungskünstlerin Erfolge feiert. Die Entertainerin gab kürzlich an, dass bereits weitere Projekte in Planung seien.

Joyn / Marc Rehbeck Désirée Nick, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2025

Joyn / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Teilnehmer 2025

Imago Désirée Nick, TV-Star