So lang plante Rennfahrer David Schumacher den Heiratsantrag

Sonnenuntergang, Meeresrauschen, ein Teppich aus Rosenblättern: Auf dem Nord-Malé-Atoll der Malediven hat David Schumacher (24) vor wenigen Tagen um die Hand seiner langjährigen Freundin Vivien Keszthelyi (24) angehalten. Der Rennfahrer kniete sich im Schein unzähliger Lichter vor die ungarische Kollegin – und bekam ein emotionales Ja. Der Antrag kam nicht zufällig, sondern war sorgfältig vorbereitet: David hatte den Moment seit zwei Monaten geplant, der Trip ins Tropenparadies war die Bühne, die Überraschung perfekt. Gegenüber Bild sagte er: "Wir fühlen uns unheimlich gut, hier mit der Sonne und dem Meer. Es war der perfekte Moment, um den Sack zuzumachen."

David hatte heimlich Helfer im Resort eingeweiht. Ein Guide schrieb in die Hotelgruppe, es gebe eine besondere Überraschung – so blieb Vivien nichtsahnend. "Ich habe gar nichts gemerkt. Ich dachte wirklich, das kommt vom Resort", sagte die Rennfahrerin zu Bild. Selbst die Ringschachtel vom Schmucklabel Tiffany blieb verborgen: David trug die Hand locker in der Hosentasche und hielt die Schatulle die ganze Zeit fest verdeckt. Dann der Moment der Wahrheit: "Ich bin dann auf ein Knie gegangen und habe gefragt, ob sie meine Frau werden möchte." Es flossen Tränen – viele, wie beide erzählen. "Am Ende des Abends sind viele Tränen geflossen, bei meiner Freundin waren irgendwann keine mehr da. Und selbst mir sind ein paar Tränen gekommen. Das passiert mir sonst nie", so David.

Nach dem Ja-Wort feierten die Turteltauben mit Steak und Meeresfrüchte-Pasta und staunten über Haie und Rochen im glasklaren Wasser – ein Moment, den beide mit "traumhaft" beschreiben. Abseits der Rennstrecken gelten David und seine Partnerin als eingeschworenes Team, das Privates gern bewusst schützt und große Schritte lieber im Stillen vorbereitet. "Jetzt genießen wir erst mal alles und bauen gemeinsam unsere Zukunft auf", sagt Vivien über die nächsten Monate. Kinder sind für beide ein Thema, wie David betonte: "Ja, irgendwann auf jeden Fall. Aber ohne Stress."

Instagram / davidschumacher_official Vivien Keszthelyi und David Schumacher

Instagram / vivien_keszthelyi David Schumacher und seine Partnerin Vivien Keszthelyi, Oktober 2025

Instagram / davidschumacher_official David Schumacher und Vivien Keszthelyi