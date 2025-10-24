Ariel verrät: Bei AYTO-VIP-Reunion gab es sehr viel Streit

Die finale Folge von Are You The One – Reality Stars in Love ist online und brachte eine wenig überraschende Wende mit sich: Die Realitystars gingen ohne Gewinn nach Hause. Doch damit ist die Liebessuche der Kandidaten noch nicht ganz abgeschlossen. Bei der Reunion, die bereits abgedreht wurde, wird enthüllt, wer mit wem ein Match bildet, und was nach Show-Ende noch passiert ist. Kandidatin Ariel lässt die Fans wissen, dass es dort hoch hergehen wird. "Die Reunion war auf jeden Fall voller Streitereien. Ich liebe es", erzählte sie im Interview mit Promiflash. Außerdem versprach sie: "Ihr werdet auf jeden Fall viel erfahren."

Spannend bleibt zudem, was aus Ariel und Kevin Njie (29) geworden ist. Auf die Frage, wie es zwischen den beiden zu Ende gegangen ist, hielt sich die Influencerin zunächst bedeckt, ließ die Fans aber aufhorchen: "Dann erfahrt ihr das auf jeden Fall in zwei Wochen." Diese Ankündigung macht neugierig, ob sich zwischen den beiden ein Happy End entwickelt hat oder ob sie vielleicht zu den Streithähnen zählen, die die Reunion scheinbar geprägt haben. Laut Ariel dürfen sich die Zuschauer auf ein unterhaltsames Wiedersehen freuen.

Ariel ist in der Reality-TV-Landschaft keine Unbekannte. Schon seit einiger Zeit sorgt sie mit ihrer Teilnahme an verschiedenen Formaten für Aufsehen. Dabei ist sie nicht nur für ihre offene und direkte Art bekannt, sondern auch für ihr Talent, regelmäßig im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen. Ob sie auch bei dieser Reunion wieder die Aufmerksamkeit auf sich zieht, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch: Die Fans der Show können sich auf jede Menge Drama, Enthüllungen und Emotionen freuen.

Instagram / ariel_61 Ariel, TV-Bekanntheit

RTL / Frank Beer Der "Are You The One – Reality Stars in Love"-Cast 2025

Instagram / _ariel_61 Ariel, TV-Bekanntheit