20 Jahre "Sturm der Liebe": Fakten und Höhepunkte

Ein runder Geburtstag für Sturm der Liebe: Die ARD-Telenovela feiert am Freitag, 26. September, ihr 20-jähriges Bestehen. Auf den Tag genau seit 2005 dreht sich alles um die Höhen und Tiefen am Fünf-Sterne-Hotel "Fürstenhof". Die Serie, ursprünglich als 100 Folgen umfassende Daily geplant, hat sich längst als fester Bestandteil der deutschen Fernsehkultur etabliert. Mit fast 4.500 ausgestrahlten Episoden gehört sie zu den erfolgreichsten Serien ihrer Art. In 20 Jahren ist auch einiges zusammengekommen: Etwa 7.600 Puderdosen kamen seit dem ersten Drehtag zum Einsatz, um den Darstellerinnen und Darstellern vor der Kamera den letzten Schliff zu verleihen – und sie für 12.197 Küsse auf Vordermann zu bringen. Besonders stolz ist das Produktionsteam zudem auf die Vielzahl prominenter Gäste, die bereits am Fürstenhof vorbeischauten – darunter Cathy Hummels (37), Beatrice Egli (37), Bruce Darnell (68) und Vanessa Mai (33).

Anlässlich des Jubiläums wurde in den Bavaria-Film-Studios in Grünwald sowohl zurückgeblickt als auch nach vorn geschaut. Besonders gespannt sind die Fans schon auf das neue Traumpaar Fanny Schätzl (gespielt von Johanna Graen) und Kilian Rudloff (gespielt von Anthony Paul), deren Liebesgeschichte die anstehende 22. Staffel prägen soll. Wie bei "Sturm der Liebe" üblich, wird der Weg zur Traumhochzeit auch für Fanny und Kilian von allerlei Hindernissen gepflastert sein. Für die beiden Schauspieler war die erste gemeinsame Szene, ein Kuss, ein aufregender Einstieg. "Einen Kuss mit jemandem zu drehen, den man gerade erst fünf Minuten kennt, ist schon besonders", räumte Johanna im Gespräch mit der Agentur teleschau ein. Trotz der anfänglichen Herausforderung haben die beiden sich schnell in das Team eingefunden.

Am Set werde nicht zwischen alten Hasen und Neulingen unterschieden, betonte die Schauspielerin. Das harmonische Miteinander mache die Arbeit zu etwas Besonderem, wie Johanna beschrieb: "Man fühlt sich sofort aufgenommen und wertgeschätzt." Blickt man zurück auf den Anfang der Serie, war das erste Traumpaar 2005 Laura und Alexander, gespielt von Henriette Richter-Röhl (43) und Gregory B. Waldis (57). Der Erfolg beruht vor allem auf der "klaren Dramaturgie": den romantischen Märchenelementen mit zeitgemäßem Tiefgang. "Es ist ein modernes Märchen, das wir erzählen – aber eines mit Herz, Tiefe und immer wieder neuen Wendungen", betonte Produzent Peter Proske-Clayton laut Bunte. Während die Vorfreude auf den weiteren Verlauf der 22. Staffel wächst, fragen sich viele Fans, wie es mit den spannenden Entwicklungen um Maxi Saalfeld und Henry Sydow weitergeht, deren unerfüllte Wünsche zuletzt für viel Herzklopfen sorgten.

Imago Anthony Paul, Johanna Graen, Dirk Galuba,Gregory B. Waldis, Antje Hagen und Sepp Schauer, 2025.

ARD/Christof Arnold Cathy Hummels in einer "Sturm der Liebe"-Szene

IMAGO / Lindenthaler "Sturm der Liebe"-Star Gregory B. Waldis im Jahr 2006

