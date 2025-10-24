Prinz William will Andrew wohl den Prinzen-Titel entziehen

Prinz William (43) plant offenbar, nach seiner Thronbesteigung weitreichende Änderungen innerhalb der königlichen Familie vorzunehmen – insbesondere in Bezug auf seinen Onkel Prinz Andrew (65). Daily Mail zufolge könnte er mithilfe sogenannter Letters Patent nicht nur formell dessen Titel als Prinz sowie die Bezeichnung "Königliche Hoheit" widerrufen, sondern auch den Herzogstitel endgültig entziehen. William steht dem Verhalten seines Onkels kritisch gegenüber und soll speziell dessen Nähe zum Finanzier Jeffrey Epstein (†66) als Grund für die drastischen Maßnahmen sehen. Bereits bei der Beerdigung der Herzogin von Kent sei er Andrew demonstrativ aus dem Weg gegangen und habe das Gespräch gemieden, wie Augenzeugen berichteten.

Ein weiteres Thema, das von William geprüft werden soll, ist die Zukunft von Andrews Residenz, der Royal Lodge in Windsor. Berichten zufolge wird untersucht, ob Andrew dort weiterhin wohnen bleiben kann, während William und seine Familie nur unweit entfernt einziehen möchten. Die Möglichkeit, Andrew durch eine parlamentarische Entscheidung gänzlich aus dem Kreis der Royal Family auszuschließen, wird ebenfalls diskutiert. Experten ziehen dabei Parallelen zu den Reformen in Dänemark, wo Königin Margrethe II. 2022 vier ihrer Enkelkinder offizielle Titel entzogen hat, um ihnen mehr Freiheit zu geben. Ein ähnliches Modell könnte laut Insidern auch für die britischen Royals zur Debatte stehen.

Für William scheint eine Verschlankung der Monarchie ein wichtiger Aspekt seiner zukünftigen Amtszeit zu sein. In einem Gespräch mit dem kanadischen Schauspieler Eugene Levy (78) erklärte er laut Daily Mail: "Veränderung ist auf meiner Agenda. Veränderung zum Guten. Ich fürchte sie nicht." Die Äußerungen könnten ein Hinweis auf konkrete Pläne sein, die traditionsbewusste Institution für zukünftige Generationen moderner und transparenter zu gestalten. Insbesondere Andrews Fall wirft seit Jahren immer wieder Schatten auf die königliche Familie, und William scheint entschlossen, diesen Makel zu beseitigen, um das Ansehen der Monarchie zu schützen.

Getty Images Prinz Andrew und Prinz William nach der Trauerfeier für die Herzogin von Kent im Jahr 2025

Getty Images Prinz Andrew und Prinz William, September 2025

Getty Images Prinz William, 2025

