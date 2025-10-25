Anwältin: Kim Kardashian erhält in zwei Wochen die Zulassung

Kim Kardashian (45) hat in der BBC-Talkshow von Graham Norton (62) verraten, dass sie in zwei Wochen offiziell als Anwältin zugelassen sein wird. Gemeinsam mit ihrer Co-Darstellerin Sarah Paulson (50) sprach der Reality-TV-Star und Unternehmerin über ihre Karrierepläne und zukünftigen Projekte. Neben der Schauspielerei, darunter ihr erster großer Film, den sie im Januar drehen wird, betonte Kim, dass sie langfristig als Prozessanwältin arbeiten möchte. "Vielleicht gebe ich in zehn Jahren Kim K. auf und werde Vollzeit-Anwältin", erklärte sie dem Moderator laut dem Magazin People.

Der Weg dorthin war lang: Im Mai schloss Kim ein sechsjähriges Ausbildungsprogramm in einer Kanzlei in San Francisco ab, eine Leistung, die normalerweise in vier Jahren zu schaffen ist. Laut ihrer Betreuerin Jessica Jackson absolvierte sie währenddessen mehr als 5.000 Stunden juristisches Studium – trotz ihrer zahlreichen beruflichen und familiären Verpflichtungen. Seit 2018 arbeitete Kim an ihrem Ziel, unter anderem durch die Absolvierung des "Baby Bar"-Examens im Jahr 2021 und der MPRE-Prüfung in diesem Jahr. "Es war mental herausfordernd, das alles zu schaffen, aber ich habe es geliebt", sagte sie über die Belastung zwischen Studium und Job.

Privat ist Kim, die mit ihrem Ex-Mann Kanye West (48) vier Kinder großzieht, für ihre Vielseitigkeit bekannt. Als Geschäftsfrau, Mutter und nun angehende Anwältin zeigt sie, dass sie keine Herausforderungen scheut. Ihre Co-Darstellerin Sarah lobte sie nach den gemeinsamen Dreharbeiten zur Anwaltsserie "All’s Fair" und erklärte: "Sie hat mich spüren lassen, wie wenig ich tue. Sie führt ein Unternehmen, kümmert sich um vier Kinder und studiert Jura – das ist wirklich beeindruckend." Kim macht deutlich, dass ihre Zukunft nicht nur in der Unterhaltung, sondern auch im Gerichtssaal liegt.

Getty Images Kim Kardashian, Februar 2025

Getty Images Kim Kardashian verlässt das Gericht in Paris im Mai 2025

Getty Images Kim Kardashian, Juli 2025