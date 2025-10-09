Kim Kardashian glänzt in neuer Serie als Anwältin

Kim Kardashian (44) sorgt mit ihrer neuen Rolle in der neuen Serie "All's Fair" für Schlagzeilen. Der Trailer zu dem mit Spannung erwarteten Justizdrama von Erfolgsproduzent Ryan Murphy (59) ist veröffentlicht worden und zeigt Kim als Allura Grant, die Leiterin einer renommierten Anwaltskanzlei. Die Serie, die ab dem 4. November mit drei Episoden auf Hulu und Disney Plus startet, bringt jede Woche donnerstags eine neue Folge und bietet eine fesselnde Kombination aus Machtspielchen, emotionalen Konflikten und glänzenden Designer-Outfits. Neben Kim, die seit knapp drei Jahren von Ex Kanye West (48) geschieden ist, zählen Stars wie Naomi Watts (57), Sarah Paulson (50), Glenn Close (78) und Niecy Nash-Betts zum beeindruckenden Ensemble.

Das Justizdrama dreht sich um eine Gruppe hochkarätiger Anwältinnen, die sich von einem männerdominierten Unternehmen lossagen, um ihre eigene Kanzlei in Hollywood zu gründen. Der Fokus liegt auf intensiven Scheidungsverhandlungen, Intrigen und persönlichen Dynamiken, sowohl im Gerichtssaal als auch im Privaten. "In einer Welt, in der Geld regiert und Liebe ein Schlachtfeld ist, spielen diese Frauen nicht nur mit, sie verändern die Spielregeln", ist laut The Hollywood Reporter in der Beschreibung von Hulu zu lesen. Besonders pikant wird es, wenn Kims und Sarah Paulsons Charaktere bei einem Fall aufeinanderprallen, der ebenso viel Stil wie Spannung verspricht.

Für Kim bedeutet diese Rolle auch eine Rückkehr zu ihren familiären Wurzeln, denn ihr 2003 im Alter von 59 Jahren verstorbener Vater Robert Kardashian war einer der Anwälte, die O.J. Simpson im berüchtigten Mordprozess verteidigten. Die Reality-Ikone hat bereits in der Vergangenheit kleine Schauspielrollen übernommen, doch "All's Fair" markiert ihren bisher prominentesten Auftritt in einer Serienproduktion. Neben ihrer Rolle als Anwältin ist Kim auch als ausführende Produzentin an der Serie beteiligt, ebenso wie ihre Mutter Kris Jenner (69). Das Projekt zeigt eine neue Seite der Geschäftsfrau und TV-Persönlichkeit, die stets bemüht ist, ihre Vielseitigkeit unter Beweis zu stellen.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Kim Kardashian während der Paris Fashion Week, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Glenn Close bei der Breakthrough Preisverleihung in Santa Monica

Anzeige Anzeige

Getty Images Kris Jenner mit Kim Kardashian, April 2024