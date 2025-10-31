Für Axel Prahl sind "Mudderns Buletten" bis heute das Größte

Axel Prahl (65), der durch seine Rolle als Kommissar Thiel im Münster-Tatort Kultstatus erreicht hat, gibt in seiner neuen Biografie ungewöhnlich tiefe Einblicke. Darin erzählt der Schauspieler, wie Bild jetzt vorab verriet, nicht nur von seinen beruflichen Anfängen als Straßenmusiker und Gleisbauer, sondern auch von besonderen Kindheitserinnerungen: Bis heute laufe Axel das Wasser im Munde zusammen, wenn er an "Mudderns Buletten" und ihren legendären Eierlikörkuchen denke. Für das besondere Fleischbällchenrezept, bei dem neben milchweichen Brötchen und reichlich Zwiebeln sogar eine Panade zum Einsatz komme, sei die rüstige Rentnerin "weit über die Grenzen Schleswig-Holsteins" bekannt.

In dem als "Biografie light" angekündigten Werk, das am 5. November erscheint, berichtet der Schauspieler außerdem von skurrilen Momenten seiner Jugend. So fand sich Axel einst auf einer Luftmatratze auf der Ostsee abgetrieben, als er eigentlich in Richtung Bornholm unterwegs war. Eine prägende Erfahrung, die er mit seiner humorvollen Art schildert: "Da musste ich mich entscheiden: Die Matratze oder ich. Sie schwimmt wohl immer noch irgendwo da draußen." Die Familie spielt seit jeher eine zentrale Rolle in seinem Leben. Seine Mutter Rita habe immer behauptet, nicht stolz auf seinen Erfolg zu sein, jedoch ständig Autogrammkarten für die Nachbarschaft verlangt, erinnert sich Axel schmunzelnd.

Axel, der 1960 in Eutin, Schleswig-Holstein, geboren wurde, begeistert nicht nur als Schauspieler, sondern auch musikalisch: Gemeinsam mit seinem sogenannten "Inselorchester" steht er regelmäßig auf der Bühne. Trotz der vielen Projekte bleibt der Vierfach-Papa bodenständig. Pünktlich zu seinem 65. Geburtstag widmete ihm der NDR eine Dokumentation, die seine vielseitige Karriere beleuchtet – von der Schauspielerei über die Musik bis zu seiner charmant unkomplizierten Art, mit der Axel Publikum und Kollegen gleichermaßen für sich gewinnen konnte.

Imago Axel Prahl in den NDR Studios Hamburg-Lokstedt, 22.09.2017

WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas Kost Jan Josef Liefers und Axel Prahl, "Tatort"-Stars

Imago Mechthild Großmann, Axel Prahl und Christine Urspruch im Oktober 2015

