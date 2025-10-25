Marvin Manson plaudert seinen aktuellen Beziehungsstatus aus

Marvin Manson stellt im Gespräch mit Promiflash klar, wie es um sein Liebesleben steht – und das ganz ohne Umschweife. Der Reality-TV-Star, der als Verführer bei Temptation Island bekannt wurde, ist aktuell Single und scheint es entspannt anzugehen. Gefragt, ob sich das bald ändern soll, blieb er gelassen: "Wenn es kommt, dann kommt es. Ich mache mir da gar keinen Stress." In dem Interview verriet er ferner, worauf es ihm bei einer Partnerin ankommt – und mit wem er sich eine Beziehung grundsätzlich vorstellen könnte.

"Sie muss sehr humorvoll sein, mich zum Lachen bringen können, über sich selber lachen können, ehrlich sein und liebevoll", erklärte Marvin im Promiflash-Talk. Spannend: Eine Partnerin aus der Reality-TV-Branche schließt der Fame Fighting-Teilnehmer nicht aus. Auf die Frage, ob eine Beziehung innerhalb der Szene Sinn ergebe, antwortete er ohne Zögern: "Ja, klar, macht das Sinn. Warum denn nicht? Man ist ja dann irgendwie in derselben Bubble und hat halt auch meistens gemeinsame Interessen." Für ihn zählt demnach weniger das Woher, sondern das gemeinsame Mindset.

Marvin wurde durch seine Teilnahme an "Temptation Island" bekannt, wo er nicht nur mit seinem guten Aussehen, sondern auch durch seine charmante Art auf sich aufmerksam machte. Innerhalb der Show bändelte er gleich mit zwei Ladys an: Raffaela Caramela und Franziska Apollonia. Im Interview mit Promiflash plaudert Marvin aus, wie es um den Kontakt zu den beiden heute steht: "Ich kenne ja beide ziemlich gut. Ich habe jetzt mit beiden eigentlich nicht mehr wirklich was zu tun. Ich verstehe mich mit ihnen, man redet ab und zu mal. Franzi ärgere ich oft, aber sonst ist da jetzt gerade nichts."

Anzeige Anzeige

Instagram / marvin_mlc Marvin Manson, Reality-TV-Darsteller

Anzeige Anzeige

Instagram / marvin_mlc Marvin Manson, Reality-TV-Darsteller

Anzeige Anzeige

Imago Franziska Apollonia und Raffaela Caramela bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 3