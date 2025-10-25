Penisgröße: So würde Sommerhaus-Jenny heute darauf antworten

Im Sommerhaus der Stars sorgte eine pikante Frage für Zündstoff zwischen Jennifer Degenhart und ihrem Partner Marvin Kleinen. Bei einem Gruppenspiel wurde Jennifer gefragt, wie es um Marvins Penisgröße bestellt sei. Ihre Antwort "Perfekt für mich" schien Marvin jedoch zu verärgern. Im Interview mit Promiflash erklärt Jennifer nun, wie sie die Situation rückblickend bewertet. "Es gibt Männer, die ein bisschen sensibler sind bei manchen Themen. Für mich war es genau richtig so, aber viele Leute haben das falsch aufgenommen – also die Männer", erzählt sie.

Zudem betont die Reality-TV-Darstellerin, dass sie bewusst nicht vulgär geantwortet habe. Stattdessen habe sie sich an eine Regel gehalten, die in der Show selbst thematisiert wurde: "Ich finde, manche Sachen gehören eben – wie [Marvin] es mir in den vorherigen Folgen selbst beigebracht hat – nicht ins Fernsehen." Ihr diplomatischer Ansatz kam jedoch nicht bei allen gut an – vor allem nicht bei den Männern. "Meine Mutter hat gesagt, sie hätte es genauso gemacht. [...] Aber Männer denken ein bisschen anders als Frauen", so Jenny.

Auch die Sommerhaus-Mitbewohner hatten zur aktuellen Diskussion rund um Jennys Kommentar eine klare Meinung. Für Tommy Pedroni (30) war die Antwort der Influencerin zu zurückhaltend, wie er vor laufender Kamera erklärte: "Als Mann ist das nicht unbedingt, was du hören möchtest. Du möchtest so was hören wie: 'Ich hatte noch nie so einen riesigen Zipfel in der Hand.' Und nicht unbedingt ein 'Für mich ist er perfekt'." Seine Partnerin Paulina Ljubas (28) brachte es nach dem Streit auf den Punkt: "Stell keine Frage, auf die du keine ehrliche Antwort willst".

IMAGO / BOBO Jennifer Degenhart, Reality-TV-Bekanntheit

IMAGO / BOBO Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen, Oktober 2025

Das Sommerhaus der Stars, RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen im "Sommerhaus der Stars", 2025