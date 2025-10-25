Topform: Fabio De Pasquale isst am Tag knapp 1.000 Kalorien

Fabio De Pasquale (30) zeigt sich derzeit in absoluter Bestform. Der Reality-TV-Star hat in zwei Monaten rund zehn Kilogramm abgenommen und gewährte Promiflash Einblicke in seinen Weg zu mehr Fitness. Um sein Ziel zu erreichen, stellte Fabio seine Ernährung radikal um und reduzierte die tägliche Kalorienzufuhr drastisch. "Ungefähr 1.000 bis 1.100 Kalorien am Tag", erklärte er. Doch das war nicht alles: Fabio investierte täglich drei Stunden in sein Training, das Cardio und 500 Treppenstufen pro Woche beinhaltete.

Fabio berichtete außerdem, wie wichtig es ihm war, seine Routine durchzuhalten und an seine Ziele zu glauben. "Man braucht auf jeden Fall sehr, sehr viel Fokus. Und bei der Ernährung ist halt 70 % Ernährung und 30 % Sport", erzählt er im Gespräch. Es gehe vor allem darum, kontinuierlich dran zu bleiben und den Willen nicht zu verlieren. Entsprechend diszipliniert setzte er seinen Plan um: Inzwischen sei er fest entschlossen, diesen Lebensstil dauerhaft beizubehalten. Dass dies alles andere als leicht gewesen ist, gab Fabio ehrlich zu. Doch sein Resultat lässt sich sehen, und er scheint vollends motiviert, seine Fitness zu einem festen Bestandteil seines Alltags zu machen.

Schon zuvor machte der Social-Media-Star mit seiner Transformation auf sich aufmerksam, als er ein Vorher-Nachher-Bild auf Instagram veröffentlichte. Dort zeigte Fabio eindrucksvoll den Erfolg seiner harten Arbeit und verriet, dass diese Veränderung ihm nicht nur ein neues Körpergefühl gegeben, sondern auch eine völlig neue Leidenschaft eröffnet habe. Seine Fans zeigten sich damals begeistert, überschütteten ihn mit Komplimenten und lobten seinen Fleiß und seine Disziplin. Fabio selbst machte schon damals deutlich, dass er seine Fitnessreise keinesfalls abgeschlossen hat – vielmehr ist sie der Beginn eines neuen Kapitels für ihn.

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale, Realitystar

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale, 2023 in Dubai