Reality-Aus? Fabio De Pasquale spricht Klartext

Reality-TV-Fans können aufatmen: Fabio De Pasquale (30), bekannt aus diversen Shows und als ehemaliger Tänzer der SixxPaxx, bleibt dem Fernsehen treu. Obwohl der Social-Media-Star sich in letzter Zeit etwas rar gemacht hat, gibt er im Gespräch mit Promiflash Entwarnung. "Ich bin ein Realitystar und ich werde im Reality bleiben. Ihr werdet mich nicht loskriegen", verrät er humorvoll. Und es gibt sogar Neuigkeiten: "Bald kommen sowieso neue Formate von mir. Deswegen. Ich darf nichts sagen, sonst Vertragsstrafe", fügt Fabio hinzu. Eine Datingshow können Zuschauer jedoch direkt ausschließen, wie er ebenfalls betont.

Die Ankündigung dürfte Fans des 30-Jährigen besonders freuen, da sich Fabio zuletzt aus dem Rampenlicht zurückgezogen hatte. Wie lange es dauert, bis er wieder auf dem Bildschirm zu sehen ist, wollte oder durfte der Reality-Star nicht verraten. Mit seiner geheimnisvollen Art hält er die Spannung jedenfalls hoch, während er betont, dass er nach wie vor viel Lust hat, Teil der Reality-TV-Welt zu bleiben. Konkrete Details über die neuen Projekte oder die Richtung, die er einschlagen möchte, gab er nicht preis – offenbar bleibt das alles noch unter Verschluss, um nicht gegen bestehende Verträge zu verstoßen.

Fabio, der mittlerweile in Dubai lebt, hat dort ein neues Kapitel seines Lebens begonnen. In der Vergangenheit betonte er bereits in seinen Social-Media-Kanälen, dass er weiterhin seinen Fokus auf neue Herausforderungen legen möchte. Dabei scheint er sich in seiner neuen Wahlheimat gut eingelebt zu haben, auch wenn er beim Umzug zunächst auf die Unterstützung einer Partnerin verzichtete. Seine Fans hoffen sicherlich darauf, dass er bald auch in seiner neuen Umgebung für spannende und unterhaltsame TV-Momente sorgen wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale, "Temptation Island"-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale, Reality-TV-Bekanntheit