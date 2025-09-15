Minus 10 Kilo: So krass hat sich Fabio De Pasquale verändert

Fabio De Pasquale (30) begeistert seine Fans auf Instagram mit einer beeindruckenden Verwandlung. Der Realitystar teilte ein Vorher-Nachher-Bild und verriet, dass er in den vergangenen Monaten einige Kilos abgenommen hat. "In den letzten Monaten ist einiges passiert… Ich habe nicht nur über zehn Kilogramm abgenommen, sondern auch eine komplett neue Leidenschaft entdeckt", schreibt Fabio zu dem Post. Dazu betont er, dass das erst der Anfang seiner Reise sei und weitere Veränderungen folgen sollen. Die Reaktion seiner Follower? Ein regelrechter Begeisterungssturm!

Unter seinem Post häufen sich Kommentare wie "Maschine" und "Brutal Bro", die die Transformation des Social-Media-Stars feiern. Fabio selbst fragt seine Fans, ob sie den Unterschied erkennen könnten, und macht dabei deutlich, wie stolz er auf seine Erfolge ist. Offenbar hat der Ex-Partner von Marlisa Rudzio (35) nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich einen Wandel durchgemacht. In seinem Beitrag lässt er durchblicken, dass die Transformation mit einer neu entdeckten Leidenschaft verknüpft ist, die sein Leben maßgeblich verändert hat. Genauere Details hat Fabio allerdings noch nicht verraten, doch es liegt nahe, dass sich seine neue Leidenschaft ganz um das Thema Bodybuilding dreht.

Bereits vor einigen Monaten sorgte Fabio auch mit einem weiteren Schritt für Schlagzeilen: Der TV-Star wanderte in die schillernde Metropole Dubai aus. In einer Instagram-Story verriet er damals, dass er allein in die Vereinigten Arabischen Emirate gezogen ist und große Pläne für sein neues Leben geschmiedet hat. "Ich möchte einfach glücklich sein und endlich in meine eigene Wohnung einziehen", erklärte Fabio offen.

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale, Realitystar

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale, Wahl-Dubaier

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale, Reality-TV-Bekanntheit