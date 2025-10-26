Britische Starköchin beurteilt Prinz William und seine Kate

Bei einer britischen Köchin wie Mary Berry (90) in der Küche zu stehen, kann für viele eine einschüchternde Erfahrung sein – nicht aber für Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43). Die beiden Royals zeigten sich bereits 2019 bei der Weihnachtssendung "A Berry Royal Christmas" als ehrgeizige Hobbyköche, während sie gemeinsam mit der Backlegende für wohltätige Zwecke Kuchen zauberten. Nun ließ Mary in einem Interview durchblicken, dass beide auch abseits des Spielfelds einen ausgeprägten Kampfgeist besitzen. "Ich habe schon einiges mit ihm unternommen, und meine Güte, er ist sehr ehrgeizig", sagte die 90-Jährige im Gespräch mit Saga und fügte rasch hinzu: "Catherine auch."

Erst im Frühjahr dieses Jahres hatte Prinz William die Möglichkeit, der berühmten Köchin eine besondere Ehre zu erweisen. In der BBC-Sendung "The One Show" richtete er anlässlich ihres 90. Geburtstags warme Worte an Mary und nannte sie eine "wahre Nationalheldin". "Wir haben die Zusammenarbeit mit Ihnen über die Jahre sehr genossen", so der Thronfolger weiter. Dabei ließ William seinen Humor nicht vermissen, als er in Anspielung auf die Geburtstagstorte witzelte: "Ich mag gar nicht daran denken, wer Ihren Kuchen backt und welche Kritik er dafür ernten könnte, aber viel Glück, und ich hoffe, es wird wirklich gut." Diese charmante Botschaft wurde von der beliebten TV-Persönlichkeit überschwänglich aufgenommen.

Hinter den Kulissen gilt William als jemand, der klare Linien schätzt und Verantwortung übernimmt, vor allem wenn es um das Image der Krone geht. Kate hingegen wird ein starker Wille und Kampfgeist nachgesagt. Bei öffentlichen Terminen zeigt das Paar häufig eine spielerische Rivalität – beim Segeln, beim Tischtennis oder auf der Laufbahn – und überträgt diese Dynamik offenbar auch in die Küche.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im März 2023

Anzeige Anzeige

Steve Parsons/Empics/ActionPress Herzogin Kate und Mary Berry

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Kate und Prinz William von Wales