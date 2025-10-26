Dank Abnehmspritze: Amy Schumer präsentiert flachen Bauch

Amy Schumer (44) sorgte auf Instagram für reichlich Aufsehen. In ihrer Story präsentierte die Komikerin ein lockeres Selfie, in dem sie vor ihrem Badezimmer-Spiegel posiert. Gekleidet in einen Sport-BH und lässigen Shorts zeigte die Schauspielerin stolz ihren flachen Bauch und schrieb dazu: "Kein Filter, kein Filler, kein sauberer Spiegel." Die Reaktionen ihrer prominenten Freunde ließen nicht lange auf sich warten. Georgia Louise kommentierte, dass Amys Beine öfter gezeigt werden müssten, während Stars wie Lee Daniels (65) und Selma Blair (53) ihre Bewunderung für ihren optischen Wandel zum Ausdruck brachten.

Amy bekam in den letzten Monaten viel Lob für ihre erschlankte Figur. Auch ein Schnappschuss in Las Vegas, auf dem sie ein schwarzes Minikleid und hohe Schuhe trägt, sorgte für eine Welle begeisterter Kommentare. Kathy Griffin (64) scherzte etwa, dass sie vor Neid kaum mit Amy plaudern könne. Während verschiedener Auftritte zeigte sich Amy immer wieder in figurbetonter Kleidung, die nicht nur ihren flachen Bauch, sondern auch ihre langen, schlanken Beine in Szene setzte. Im März erschien sie zum Beispiel beim Love Rocks NYC Benefizkonzert in New York in einem engen Streifenkleid.

Die Comedienne erzählte in der Vergangenheit offen von ihrer gesundheitlichen Reise. Nachdem sie das Diabetes-Medikament Ozempic ausprobiert hatte und darunter stark gelitten hatte, setzte sie es ab. Stattdessen verwendet sie nun eine Kombination aus Östrogen, Progesteron und dem Medikament Mounjaro, mit denen sie gute Ergebnisse erzielt. Amy erklärte, dass ihre perimenopausalen Symptome verschwunden seien und sich ihr Energielevel sowie der Zustand von Haut und Haaren verbessert hätten. Diese Offenheit über den Weg zu ihrem aktuellen Wohlbefinden ist ein wiederkehrendes Thema in Amys Statements, da sie stets betont, wie wichtig Transparenz für sie ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amy Schumer, Comedienne

Anzeige Anzeige

Instagram / amyschumer Komikerin Amy Schumers Bauch

Anzeige Anzeige

Getty Images Amy Schumer im März 2025