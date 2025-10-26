Leyla vs. Peter Ludolf: Bei Knossis "Big Brother" droht Zoff

Im Container von "Big Brother – Knossi Edition" 2025 brodelt es gewaltig. Bereits innerhalb der ersten 24 Stunden kam es zum Streit, der die Dynamik der Bewohner ordentlich durcheinanderwirbelte. Zentraler Punkt: die Verteilung der Schlafplätze. Während Zarbex (27), Max Schradin (47) und Mia Julia (38) nach einem Fan-Voting in den luxuriöseren Bereich einziehen durften, sah sich Leyla Heiter (29) als Bauleiterin dazu gezwungen, eine schwierige Entscheidung zu treffen. Sie schickte Peter Ludolf (70) nach draußen, der zuvor mehrfach betont hatte, dort schlafen zu wollen. Trotzdem löste diese Wahl Unmut aus und führte zu Spannungen zwischen Leyla und dem "Die Ludolfs"-Star.

Peter zeigte sich zunächst enttäuscht und bezeichnete Leyla sogar als "gemein". Der Unmut wurde durch Streamer Rohat verstärkt, der lautstark darauf hinwies, dass Peter immerhin 70 Jahre alt sei. Die Situation drohte zu eskalieren, zumal Big Brother ein von Leyla angedachtes Tauschangebot untersagte. Doch es blieb nicht beim Zerwürfnis: Peter zeigte schließlich Größe und erklärte, er sei überhaupt nicht böse und Leyla solle sich keine Vorwürfe machen. Damit konnten die Wogen zumindest zwischen diesen beiden Beteiligten geglättet werden. Dennoch schätzt Showmaster Knossi (39) die Lage so ein, dass die Beziehung zwischen Leyla und Peter sowie zwischen Leyla und Rohat angespannt bleibt.

Knossis Ausgabe von "Big Brother" geht in diesem Jahr bereits in die dritte Runde. In den vergangenen Jahren verfolgte er ein vergleichbares Konzept mit dem Original, konzentrierte sich aber primär auf Netzstars und Komiker. Die erste Staffel gewann Extremsportler Joey Kelly (52), in der zweiten Staffel ging YouTuber Adam Wolke als Sieger hervor. In diesem Jahr musste Knossi noch vor Beginn herbe Verluste verzeichnen – die Streamer MontanaBlack (37) und EliasN97 (27) sagten beide kurzfristig ab.

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO, ActionPress/Ulrik Eichentopf Collage: Leyla Heiter, Peter Ludolf

Anzeige Anzeige

Banijay Germany GmbH Der Cast von "Big Brother – Knossi Edition" 2025

Anzeige Anzeige

Banijay Germany GmbH Knossi und Marc Eggers bei "Big Brother – Knossi Edition"