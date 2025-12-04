Knossi kommt ins Schwärmen: Diese TV-Show war "sein Leben"

Der bekannte Twitch-Streamer Knossi (39) gewährte seinen Fans in einem 24-Stunden-Livestream einen Blick hinter die Kulissen zahlreicher RTL-Formate. Dabei machte er einen ganz besonderen Abstecher zur Court-Show "Barbara Salesch – Das Strafgericht". Dort traf er nicht nur die legendäre Richterin Barbara Salesch, sondern auch den Schauspieler Bernd Römer und weitere ehemalige Kollegen. Knossi, der vor etwa 16 Jahren regelmäßig in verschiedenen Rollen in der Show auftrat, schwelgte bei seinem Besuch in nostalgischen Erinnerungen und bezeichnete die Teilnahme an der Sendung laut MeinMMO als prägende Zeit in seiner Karriere.

Während seines Besuchs teilte der Reality-TV-Star einige persönliche Einblicke. Knossi berichtete, dass er damals vor jedem Auftritt drei Wochen Zeit hatte, sein Skript zu pauken. Diese Vorbereitung nahm er sehr ernst, da ihm die Texte besonders wichtig waren. In der Show war er nicht auf ein Rollenprofil festgelegt, sondern durfte stets in unterschiedliche Figuren schlüpfen – vom Zeugen bis hin zum Angeklagten. Gemeinsam mit Barbara Salesch schaute er im Studio alte Ausschnitte aus dem Jahr 2009 an, in denen er mitwirkte. "Das habe ich geliebt", schwärmte Knossi während des Streams, bei dem er auch kurzzeitig als Moderator für Punkt 7 agierte. Die Erfahrung, unter Druck zu stehen und abliefern zu müssen, habe ihn nachhaltig geprägt.

Knossi hatte damals neun Jahre vor seiner Twitch-Karriere erste Erfahrungen vor der Kamera gesammelt und spricht noch heute mit Begeisterung von dieser Zeit. Für ihn war die Arbeit in der Show nicht nur ein Job, sondern auch eine Art Training, das ihm speziell im Umgang mit Stresssituationen geholfen habe. Barbara Salesch, die seit der Wiederbelebung ihrer Show 2022 wieder vor der Kamera steht, schien sich genauso über das Wiedersehen zu freuen. Ihre Zusammenarbeit mit Knossi war geprägt von einer gemeinsamen Leidenschaft für die Show. Beide teilen nicht nur die Erinnerungen an die Dreharbeiten, sondern auch eine bemerkenswerte Verbindung, die sich selbst nach all den Jahren nicht verloren zu haben scheint.

Imago Knossi im April 2025

Getty Images Barbara Salesch, TV-Persönlichkeit

Imago Knossi beim ZDF Fernsehgarten am 14.07.2024 in Mainz