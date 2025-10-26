Moderiert Joko kommende Woche "Wer stiehlt mir die Show?"?

In der zweiten Folge der aktuellen Staffel von Wer stiehlt mir die Show? stand für Joko Winterscheidt (46) ein großer Wechsel an. Während anfangs Schauspielerin Karoline Herfurth (41) in der ersten Runde ausschied, folgte Musiker Olli Schulz (52) kurze Zeit später. Wildcard-Kandidatin Jacqueline aus Hamburg musste sich danach knapp vor dem Finale geschlagen geben. Im entscheidenden Duell setzte sich schließlich Entertainer Olli Dittrich (68) gegen die verbliebene Konkurrenz durch und sicherte sich damit das Moderationsrecht für die kommende Sendung. Zu einer zusätzlichen Überraschung kam es, als Klaas Heufer-Umlauf (42) kurzfristig die verhinderte Final-Moderatorin Katrin Bauerfeind (43) ersetzte.

Das große Finale war an Spannung kaum zu überbieten. Klaas, der eigentlich nur als Ersatz eingesprungen war, führte souverän durch die letzte Runde. Mit einem klaren Ergebnis von 24 Punkten ließ Olli alle hinter sich und sicherte sich so die Moderation der nächsten Folge. Joko, der nun zum ersten Mal in dieser Staffel als Kandidat gegen die prominente Konkurrenz antreten wird, nahm die Niederlage gelassen. Er gratulierte dem frisch gebackenen Gewinner live in der Show: "Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich auf deine Moderation." Damit blickt das Publikum gespannt auf die Sendung am kommenden Sonntag, wenn Olli erstmals durch das Format führen wird.

In der vergangenen Woche sah das Ganze noch anders aus: Am 19. Oktober schnappte sich Joko den Sieg in der ersten Folge der Jubiläumsstaffel. Keiner der drei Promis konnte ihm das Wasser reichen. Mit von der Partie waren wieder die Filmdarstellerin Karoline und Entertainer Olli sowie Podcaster Olli. Auch der Wildcard-Gewinner Gilles scheiterte leider. Der Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt-Star verteidigte somit die Sendung.

Getty Images Joko Winterscheidt, Moderator

Getty Images Olli Dittrich beim Deutschen Comedypreis 2017

ProSieben Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"