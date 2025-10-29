Till Lindemann tauscht schon wieder seine Gitarristin aus

Till Lindemann (62) startet heute, am Mittwoch, 29. Oktober, in Leipzig seine "Meine Welt"-Tour – und das Line-up neben dem Frontmann sorgt kurz vor Showbeginn für Wirbel. Nach der Trennung von Jessica Ruestow im Frühjahr stand zunächst Dani Sophia an Tills Seite auf der Bühne, etwa bei den Open-Air-Terminen seit dem 13. Juni in Turku. Doch nun deutet alles auf einen erneuten Wechsel hin: In aktuellen Verlinkungen auf dem offiziellen Instagram-Konto des Sängers wird die blonde Musikerin an seiner Seite als Momo III geführt. Gleichzeitig erklärte Dani Sophia vor wenigen Tagen in ihrer Insta-Story, sie habe "zurzeit keine Tour-Verpflichtungen". Für die Keyboards zeichnet statt Constance Day offenbar Brynn Route verantwortlich.

Auf Instagram feiern viele Fans die Neubesetzungen, doch ganz ohne Gegenwind läuft es nicht. Vor allem ein Clip, in dem Dani Sophia eine Akustikgitarre auf der Bühne zerschmettert, spaltete die Community. Kommentare reichten von "Musikinstrumente zu zerstören finde ich schwachsinnig" bis zu Spott über den vermeintlich "rebellischen" Akt, der aus der Rock-Geschichte bekannt ist. Andere hielten vehement dagegen, stellten sich demonstrativ hinter Tills Team und konterten Kritik mit "Was ist dein Problem?". Auch Vergleiche mit Jessica Ruestow kehrten immer wieder: "Ich will Jes zurück" und "Der neue Song ist gut. Aber ich vermisse Jes live" waren zu lesen. Ob Dani wegen dieser Kritik ersetzt wurde, ist unklar.

Dani Sophia verweist online auf okkulte Texte, persönliche Rituale und ein Archiv eigener Gedichte, verlinkt Spenden-Apps sowie Accounts mit expliziten Inhalten. Auf Instagram präsentiert sie sich inzwischen nüchtern mit dem Hinweis "past credits: Till Lindemann", was auf einen Abschied ohne Groll schließen lässt. Die Gitarristin hatte im Sommer Soli mit viel Gefühl gezeigt und dabei eine Fangemeinde gewonnen, die sie für ihre technische Seite lobte. Und Momo III kommt mit dem Ruf einer flexiblen Musikerin, die als Bassistin und Gitarristin zu Hause ist – Qualitäten, die in einer Liveband, die in 24 Ländern 39 Shows spielt, schnell zusammenschweißen können.

PLAVEVSKI ALEKSANDAR/SIPA/1003251702 Till Lindemann, Rammstein-Frontsänger

Instagram / momotheiii Gitarristin Momo III, Juli 2025

Instagram / danisophia.official Till Lindemanns neue Gitarristin Dani Sophia