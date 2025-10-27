Frust: Nächste OP von krebskranker Jessie J wurde verschoben

Jessie J (37) hat kürzlich auf Instagram bekanntgegeben, dass ihre geplante zweite Brustkrebsoperation verschoben wurde. Die Sängerin, die ihre US-Tour absagen musste, zeigte sich sichtlich frustriert über die Entscheidung der Ärzte. "Zwei unterschiedliche Chirurgen hatten zwei unterschiedliche Meinungen", erklärte sie in dem Beitrag. Eine Woche vor der geplanten Operation wurde die Komplexität des Eingriffs neu bewertet, und ein weiterer Spezialist entschied, dass die OP noch nicht notwendig sei. Trotz der Enttäuschung bleibt Jessie optimistisch und kündigte an, neue Tourdaten für die USA und Kanada ab Januar zu planen.

Ihr emotionales Comeback feierte die Sängerin bereits im September beim BBC Radio 2 In The Park Festival in Essex. Dort trat sie das erste Mal nach ihrer Genesung auf, nur elf Wochen nach ihrer ersten Operation. Vor allem ein besonderer Gast sorgte an diesem Tag für eine einzigartige Erfahrung: Ihr zweijähriger Sohn Sky Safir, der sie zum ersten Mal live performen sah. "Es bedeutet mir so viel, wieder auf der Bühne zu stehen und eure Unterstützung zu erleben", sagte die Künstlerin sichtlich gerührt laut Daily Mail. Jessie performte unter anderem ihren Song "Living My Best Life", den sie als Ausdruck ihrer Lebensfreude und Stärke bezeichnete.

Die Musikerin, die ihrem Publikum in den letzten Jahren mit ihrem markanten Stil und ihrer einzigartigen Stimme in Erinnerung geblieben ist, arbeitet weiterhin an neuen Projekten. Ende November erscheint ihr lang ersehntes neues Album "Don't Tease Me With A Good Time", ihr erstes Studioalbum seit sieben Jahren. Mit Titeln wie "No Secret" und "Believe in Magic" will die 37-Jährige erneut ihre positive Energie und ihr Durchhaltevermögen zum Ausdruck bringen, trotz der Herausforderungen, denen sie in diesem Jahr gegenüberstand. Fans dürfen sich somit auf eine inspirierende und kraftvolle Rückkehr von Jessie freuen, die für ihre offene Art und ihre persönliche Verbindung zu ihrem Publikum bekannt ist.

Instagram / jessiej Jessie J, Sängerin

Getty Images Jessie J, Chanan Colman und ihr Sohn Sky Colman im Dezember 2023

