In "Father Joe": Al Pacino feiert sein Mafiaboss-Comeback

Filmlegende Al Pacino (85) ist zurück im Mafia-Universum – und diesmal mitten in Paris. Der Schauspieler dreht dort den Actionthriller "Father Joe", in dem er einen mächtigen Mafiaboss verkörpert. Am Dienstag wurde der Filmstar erstmals am Set gesichtet. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen ihn in einen beigen Maßanzug mit markantem Fellkragen gekleidet, dazu trägt er eine dunkle Sonnenbrille. Regie führt der französische Filmemacher Barthélémy Grossmann, produziert wird der Film von Luc Besson (66). An Pacinos Seite spielt Kiefer Sutherland (58) als titelgebender Father Joe, außerdem ist Nachwuchsstar Ever Anderson dabei. Gedreht wird in der Seine-Metropole, angesiedelt ist die Geschichte jedoch im Manhattan der 90er-Jahre.

Die Macher versprechen harte Kanten: Father Joe wird als Mann des Glaubens beschrieben, der einen brutalen Feldzug gegen die Unterwelt der Stadt führt. Ever Anderson spielt eine junge Frau, die zwischen Gefahr und Erlösung steht und unter die Fittiche des Priesters gerät. Kiefer Sutherland zeigte sich gegenüber People begeistert: "Ich habe Luc Besson seit 'Subway' bewundert. Er kann Drama und Action verweben, ohne eines von beidem zu opfern", sagte der Schauspieler und ergänzte: "Ich freue mich sehr auf diese Zusammenarbeit mit ihm als Autor von 'Father Joe' und Regisseur Barthélémy Grossmann." Für Al, der einst als Michael Corleone in "Der Pate" zur Ikone wurde, ist die Gangsterrolle eine Rückkehr zu den Wurzeln – nach Klassikern wie "Scarface", "Donnie Brasco" und "The Irishman".

Der Auftritt am Set folgt auf eine schwere persönliche Phase. Erst vergangene Woche war Pacino am Flughafen LAX gesehen worden – sein erster öffentlicher Moment nach dem Tod seiner Ex-Partnerin Diane Keaton (†79). Zuvor hatte er dem Branchenportal Deadline erklärt: "Ich bin zutiefst traurig über den Tod von Diane Keaton. Diane war meine Partnerin, meine Freundin – jemand, der mir Freude schenkte und mehr als einmal die Richtung meines Lebens beeinflusst hat", sagte er. Al und Diane hatten sich in den frühen Siebzigern am Set von "Der Pate" kennengelernt, ihre On-off-Beziehung hielt bis 1987.

Imago Al Pacino, 2025

Imago Al Pacino am 19. Mai 2019

IMAGO / Anadolu Agency Al Pacino, Schauspieler