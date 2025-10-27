Lappen verloren: Pietro Lombardi erinnert sich an seine MPU

Pietro Lombardi (33) hat in der ersten Folge der YouTube-Dokumentation "ON-MPU – Die Doku" offenbart, wie er seinen Führerschein verlor und welche Herausforderungen das mit sich brachte. Der Sänger erhielt damals völlig überraschend Post von der Führerscheinstelle – zunächst vermutete er lediglich einen einfachen Strafzettel, doch schnell wurde ihm klar, dass es um den Entzug seiner Fahrerlaubnis ging. "Ich habe erstmal ein bisschen Schock bekommen", gestand Pietro ehrlich. Die Situation ließ den Sänger, der als Vater Verantwortung trägt, zunächst in ein emotionales Tief stürzen. Ohne Auto, so sagt er, sei vieles für ihn schlichtweg nicht mehr möglich gewesen.

Seinen Führerschein hatte Pietro aufgrund zu vieler Punkte in Flensburg verloren. Doch der Weg zur medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) war für ihn alles andere als einfach. Zwei Jahre lang ließ er die Sache ruhen, auch weil zahlreiche dubiose Angebote ihn verunsicherten. "Da kriegst du dann Nachrichten wie 'Hier kannst du den Führerschein kaufen und musst nichts dafür tun'", erzählt Pietro in der Doku. Dennoch blieb der Sänger standhaft und entschied sich, den regelkonformen Weg zu gehen. 2024 begann er schließlich mit der intensiven Vorbereitung auf die MPU und legte die Untersuchung erfolgreich ab.

Auch privat erlebt Pietro immer wieder Höhen und Tiefen. Der Sänger lebt zwar aktuell getrennt von seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa (29), allerdings scheinen die beiden ein gutes Verhältnis zu pflegen und es gibt immer wieder Anzeichen einer Annäherung. Zu seinem älteren Sohn Alessio (10) aus erster Ehe sind zwei weitere Söhne mit Laura hinzugekommen. Trotz der Herausforderungen, die das Leben ihm stellt, scheint Pietro die Balance zwischen Karriere und Familie bestens zu meistern. Seine Offenheit in der YouTube-Dokumentation zeigt dabei eine verletzliche und zugleich reflektierte Seite der einstigen Castingshow-Ikone.

Imago Pietro Lombardi, Juni 2025

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023

IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi bei der Premiere von "Love Island VIP" 2025