Exit-Challenge: Diese Stars müssen das Sommerhaus verlassen

In der achten Folge von Das Sommerhaus der Stars wurde es für die Promi-Paare besonders spannend: Gleich zwei Duos mussten in einer Exit-Challenge gegeneinander antreten, nachdem sie in der Nominierung die meisten Stimmen erhalten hatten. Jochen Horst (64) und seine Ehefrau Tina bekamen fünf Stimmen, Reality-TV-Star Paulina Ljubas (28) und Social-Media-Star Tommy Pedroni (30) drei. Doch statt direkt ausziehen zu müssen, bot sich beiden Paaren in einer außergewöhnlichen Prüfung die Chance, ihren Platz im Haus zu verteidigen.

Die Aufgabe versprach eine spielerische Herausforderung: Die Männer mussten mit einem Schnabel aus Kunststoff ein Ei transportieren und es an ihre Partnerinnen übergeben, welche dieses ebenfalls mit einem Schnabel ins Nest legen sollten. Doch während Paulina und Tommy mit Geschicklichkeit und Ausdauer brillierten, tat sich Jochen schwer. Das Ei rutschte ihm immer wieder herunter. Frustriert sagte er schließlich: "Ich schaff es nicht", und setzte sich resigniert auf den Boden. Zum enttäuschten Rückzug gestand der Schauspieler: "Ich habe das Gefühl, ich bin noch 20 im Kopf. Aber dann merke ich in solchen Momenten: Du bist nicht mehr 20, nicht mehr 30, nicht 40, nicht 50." Das Resultat war unausweichlich: Paulina und Tommy triumphierten und sicherten sich ihren Platz im Sommerhaus.

Abseits des Wettkampfs sind die Beziehungen der vier im Fokus der Zuschauer. Paulina und Tommy treten im Format als Paar an und zeigen in den Spielen oft eingespielte Teamarbeit. Jochen, der seit vielen Jahren verheiratet ist und zwei Kinder hat, sprach in Interviews in der Vergangenheit hin und wieder über Privates, wirkte im Sommerhaus auch nahbar, wenn es um sein Selbstbild und seine Haltung ging. Die Unterstützung durch seine Frau war für den Schauspieler sichtbar wichtig, auch wenn an diesem Abend am Ende der Punktestand entschied und das Paar das Haus verlassen musste.

RTL / Stefan Gregorowius Die "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

IMAGO / Gartner Jochen Horst und seine Ehefrau Tina, Mai 2025

Imago Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Oktober 2025

