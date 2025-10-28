Jennifer Lawrence wollte für Paparazzi "leichte Beute" sein

Jennifer Lawrence (35) hat jetzt offen darüber gesprochen, wie sie mit den Paparazzi umgeht, seit sie Mutter geworden ist. In einem Interview mit dem Magazin The New Yorker erklärte die Schauspielerin, dass sie sich bewusst dafür entschieden habe, zu einer leichten Zielscheibe für Fotografen zu werden. Nach der Geburt ihrer Kinder sei sie oft von Paparazzi belauert worden, die vor ihrem Wohnhaus warteten. Statt sich nervös zu verstecken, verlasse sie nun mit Ruhe ihr Zuhause, um keine Unruhe auf ihre Kinder zu übertragen. "Ich habe erkannt, dass meine Kinder meine Energie spüren. Wenn ich nervös und wütend bin, würden sie das in ihrem kleinen Körper fühlen", so Jennifer. Sich den Paparazzi zu stellen, sei für sie schlicht einfacher: "Es ist besser als dieses Katz-und-Maus-Spiel, bei dem ich in Garagen fahre, meine Augen hin- und herflitzen und ich mich frage, ob mich jemand verfolgt."

Die Schauspielerin sprach auch offen über ihre Erfahrungen mit postpartaler Angst nach der Geburt ihres zweiten Kindes, eines Sohnes, dessen Name sie bisher nicht öffentlich gemacht hat. Sie schilderte, wie sie oft befürchtete, dass ihr Kind nicht mehr lebte, wenn es schlief, und sich als unfähige Mutter fühlte. "Ich dachte, ich würde alles falsch machen und meine Kinder ruinieren", sagte sie. Eine Behandlung mit dem Medikament Zurzuvae habe ihr jedoch schnell geholfen und ihre Symptome gelindert. In einem emotionalen Moment erinnerte sich Jennifer außerdem daran, wie sie bei der Nutzung von ChatGPT, um Ratschläge zum Stillen zu suchen, in Tränen ausbrach, nachdem die KI ihr ermutigende Worte zugesprochen hatte.

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Jennifer und ihr Mann Cooke Maroney ihr zweites Kind willkommen geheißen haben. Die beiden, die seit 2019 verheiratet sind, sind auch Eltern des dreijährigen Sohnes Cy. In der Vergangenheit zog die Schauspielerin Aufmerksamkeit auf sich, weil sie ihre Schwangerschaft diskret und aus der Öffentlichkeit heraus hielt. Bei einem Frühlingsspaziergang mit ihrem Ehemann zeigte sie sich entspannt und strahlend, ohne dass die Geburt ihres zweiten Kindes sofort ersichtlich war. Jennifer und Cooke genießen ihr Leben als Familie und finden laut einem Insider eine gute Balance im Familienalltag.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Backgrid/Action Press Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im August 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence beim Filmfestival in Cannes 2025