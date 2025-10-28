Kevins Biografie: Britney Spears zeigt sich selbstbewusst

Britney Spears (43) hat sich am Montag mit einem neuen Instagram-Clip gemeldet – und setzt dabei auf Selbstbewusstsein statt Rückzug. In ihrem Haus in Los Angeles posiert die Sängerin in einem tief ausgeschnittenen pinken Badeanzug und kniehohen schwarzen Stiefeln vor einem Ganzkörperspiegel. Während im Flur Kleidung auf dem Boden liegt, reagiert Britney direkt auf Kommentare, ihr Zuhause sei "schmutzig". Zugleich kündigt sie an, dass ihr Anwesen bald auf dem Cover von Homes and Gardens zu sehen sein werde. Der Post fällt in eine Zeit, in der Ex-Mann Kevin Federline (47) in seinen Memoiren schwere Vorwürfe erhebt – und nachdem die Daily Mail ein Video aus einem Restaurant in Thousand Oaks veröffentlicht hat, das Britneys Verhalten als wirr beschreibt.

In der Bildunterschrift erklärt die 43-Jährige ihre Szene und das Durcheinander im Haus mit einer anstehenden Reise: "Das ist tatsächlich nicht alt… Ich habe letzte Woche denselben Badeanzug anprobiert, den ich vor meiner Abreise nach Mexiko auf IG getragen habe… Es war eiskalt, also wollte ich sehen, ob er passt… Den ganzen Tag mit dicken Jacken drüber", schrieb sie im Netz. Und weiter: "Mein Gepäck und Klamotten fürs Packen, um eine Freundin in Santa Barbara zu besuchen, falls Leute neugierig sind, warum es nicht perfekt sauber ist, ihr Klugscheißer… Mein Zuhause kommt übrigens bald aufs Cover von Homes and Gardens."

Parallel dazu zeichnet Kevin in seinem Buch ein düsteres Bild der gemeinsamen Vergangenheit und behauptet, Britney habe die Söhne Sean Preston und Jayden James in heiklen Momenten gefährdet. Er sagt zudem über das Ende der Vormundschaft: "Etwas Schlimmes wird passieren, wenn sich nichts ändert", zitiert ihn Daily Mail. Das Blatt zeigt auch ein Video, in dem Britney im Lokal einen Toast ausbringt und anschließend, trotz Einwänden von Begleitern, mit ihrem schwarzen BMW davongefahren sein soll. Britney wehrt sich auf X: Sie wirft Kevin "ständiges Gaslighting" und Profitgier vor und schrieb, er und andere würden "von meinem Schmerz profitieren". Sie bestreitet, eine erratische Mutter zu sein, und erklärt, sie habe einen der Söhne in fünf Jahren nur 45 Minuten gesehen.

Anzeige Anzeige

Imago Britney Spears und Kevin Federline am 8. Februar 2006.

Anzeige Anzeige

Imago Britney Spears bei den MTV Video Music Awards 2015 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Imago Kevin Federline beim G-Eazy Red Carpet am 10. Februar 2023