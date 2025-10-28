Nach Kuppel-Show-Flauten: Max Schnabel hat geheiratet

Max Schnabel (27), bekannt aus den Reality-Formaten Ex On The Beach und Take Me Out, hat nun privat das Liebesglück gefunden. Überraschend und ohne großes Aufsehen gab der Realitystar bekannt, dass er seiner Partnerin Regina das Jawort gegeben hat. Auf Instagram veröffentlichten die beiden ein romantisches Hochzeitsfoto mit der schlichten, aber bedeutungsvollen Bildunterschrift "Officially Mr. & Mrs" – auf Deutsch also: "Offiziell Mann und Frau". Bisher hatte das Paar seine Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten – Max teilt nur selten Fotos von sich und seiner hübschen Blondine.

Im September gab Regina auf ihrem eigenen Instagram-Account bekannt, dass Max bereits im April dieses Jahres um ihre Hand angehalten hatte. Von dem freudigen Event lässt sich auf dem Profil des TV-Stars selbst allerdings nichts finden – anscheinend will er seine Beziehung so weit es geht aus der Öffentlichkeit heraushalten. Dass Max die Liebe nun fernab von TV-Dates gefunden hat, passt zur jüngeren Entwicklung. In den Shows wollte es lange nicht klappen, bei "Take Me Out" sorgte ein angeblicher Tinder-Schwindel sogar für einen Eklat. Jetzt ist es die Offline-Romanze, die zum großen, offiziellen Schritt geführt hat. Weitere Details zur Feier oder zum Zeitpunkt des Standesamtstermins ließen die beiden zunächst offen, das Foto spricht jedoch Bände.

Seine Karriere in der Reality-TV-Welt war oft von Höhen und Tiefen geprägt – besonders das angebliche Tinder-Drama bei "Take Me Out" sorgte für einiges an Gesprächsstoff in der Vergangenheit. Doch privat scheint der ehemalige Kuppelshow-Teilnehmer nach diesen turbulenten Zeiten endlich angekommen zu sein. Regina schafft es, die große Bühne zu meiden, um ihre Beziehung geschützt zu halten. Während Max gerne die Aufmerksamkeit suchte, geht seine Regina offenbar einen ruhigeren Weg, was sie jedoch nicht daran hinderte, ihn glücklich zu machen.

regina.schnl Regina und Max Schnabel, 2025

regina.schnl Max Schnabel und Regina, 2025

Instagram / regina.schnl Regina und Max Schnabel, 2025

