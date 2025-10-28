Nach Vorwürfen: Vicky entschuldigt sich bei Ex Gigi Birofio

Vicky sorgt mit einer überraschenden Wende für Aufsehen: Nachdem sie kürzlich noch schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Freund Gigi Birofio (26) erhoben hatte, rudert sie nun in einer emotionalen Instagram-Story zurück. Unter Tränen entschuldigte sie sich bei dem Realitystar und seiner Familie. Laut eigener Aussage hätten Vertrauensprobleme ihre Beziehung stark belastet. Weder sei Luigi handgreiflich geworden, noch habe sie Beweise für ein Fremdgehen während ihrer ernsthaften Beziehung gefunden. "Ich war diejenige mit Aggressionsproblemen", gesteht sie offen und gibt zu, aus Emotionalität heraus falsch gehandelt zu haben.

In ihrer Erklärung beschreibt Vicky, dass sie und Luigi von August bis Februar eine offene Beziehung geführt hatten. Danach seien sie für kurze Zeit getrennt gewesen, bevor sie ihre Beziehung fortsetzten. Während dieser offenen Phase sei er mit anderen Frauen zusammen gewesen, was bei ihr für Ärger gesorgt habe, da er es ihr verschwiegen habe. Trotz hitziger Streitigkeiten bezeichnet sie die gemeinsame Zeit mit ihm als die schönste ihres Lebens und lobt seine Bemühungen in der Beziehung. Vicky erwähnt zudem, dass sie psychisch angeschlagen sei und Zeit brauche, um zu heilen.

Vor wenigen Tagen hatte Vicky noch ganz andere Töne angeschlagen: In einer Instagram-Story warf sie dem Realitystar heftige Dinge vor. "Leute, ich habe das Video schon abgedreht! Mir wird der Mund verboten und ich werde bedroht und erpresst – aber das ist mir gerade wirklich egal. Ich werde heute Abend alles posten, bis später", schrieb die Influencerin damals. Zur Untermauerung ihrer Aussagen teilte sie außerdem einen Screenshot, der angeblich zeigen sollte, wie Luigi sie mehrfach übel beleidigte – sogar das Wort "H*re" fiel.

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio mit seiner Ex-Freundin Vicky

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio und Inlfuencerin Vicky, Februar 2025

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Gigi Birofio, Realitystar

