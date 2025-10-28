Neue Rolle im ZDF: Larissa Marolt wird zur Kommissarin

Larissa Marolt (33) goes Krimis: Die Schauspielerin wird bald in einer neuen Rolle zu sehen sein, die viele Fans schon jetzt begeistert. Für das ZDF schlüpft die vielseitige Künstlerin in die Rolle einer Kommissarin – ihr bisher größtes Wagnis als Schauspielerin, wie Branchenkenner vermuten. Um welches Format es sich genau handelt, hält die "Austria’s Next Topmodel"-Gewinnerin allerdings noch geheim. Die mit Spannung erwartete Folge soll im November ausgestrahlt werden, berichtet oe24.at.

Die Karriere des Kärntner Multitalents verläuft seit Jahren steil nach oben. Nach einer kurzen kreativen Pause meldet sich Larissa mit neuer Energie zurück. Abgesehen von ihrer Rolle als Ermittlerin arbeitete sie zuletzt auch an internationalen Produktionen wie "Parallel Me" für Paramount und einem romantischen Inga-Lindström-Film für das ZDF. Mit jeder Rolle wächst Larissas Bekanntheit über die Grenzen des deutschsprachigen Raums hinaus, und auch als Charakterdarstellerin beweist sie zunehmend Wandlungsfähigkeit. "Minnas Traum", das neueste Projekt im Schweden-Look, ist ebenfalls nur ein weiterer Beleg für ihr Engagement und ihre Vielfalt.

Larissas Karriere begann 2009 mit der Teilnahme an "Austria’s Next Topmodel". Viele kennen sie zudem aus ihrer Zeit bei Germany's Next Topmodel oder dem Dschungelcamp, wo sie mit polarisierender Art auffiel. Ihr Durchhaltevermögen und ihre Offenheit ebneten ihr jedoch rasch den Weg in die Schauspielerei, wo sie sich mit Disziplin und Leidenschaft weiterentwickelte. Besonders ihr Humor und ihre Offenheit bei Herausforderungen haben dazu beigetragen, Larissa als authentische Persönlichkeit in der Entertainment-Welt zu etablieren. Fans dürfen gespannt sein, wie sie nun als Kommissarin eine weitere spannende Facette zeigt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Larissa Marolt, Model und Schauspielerin, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / larissa_marolt_official Larissa Marolt im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Larissa Marolt beim Fototermin fürs Dschungelcamp 2014