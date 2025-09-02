Simone Biles feiert Jonathan Owens' Saisonstart in der NFL

Jonathan Owens (30) macht sich bereit für die neue Saison. Der Footballspieler wurde erneut für den Kader der Chicago Bears ausgewählt. Obwohl damit zu rechnen war, feiert seine Frau Simone Biles (28) diese Nachricht als Riesenerfolg. Die Olympionikin teilte einige Bilder in ihrer Instagram-Story, auf denen liebevoll inszenierte Dekorationen aus blauen und weißen Ballons sowie mit Football-Motiven versehene Cupcakes zu sehen waren. Dazu schrieb die Turnerin: "Wir feiern alles in diesem Haushalt, okay – die kleinen Dinge und die großen."

Simone und Jonathan sind bekannt für ihre gegenseitige Unterstützung. Die Rekordathletin begleitet ihren Mann häufig zu seinen Spielen und zeigt mit allerlei kreativen Gesten, dass sie seine größte Unterstützerin ist. Ebenso nahm sich ihr Mann extra eine Auszeit von seinem Trainingscamp, um sie bei den Olympischen Spielen 2024 anzufeuern. "Sie braucht wirklich nicht viel Motivation, ich will sie nicht zusätzlich unter Druck setzen. Ich sage ihr einfach: 'Mach dein Ding, Baby'", erklärte er gegenüber Us Weekly.

Jonathan und Simone verlobten sich im Februar 2022 und ließen ein Jahr später die Hochzeitsglocken läuten. Einen kleinen Eklat gab es jedoch im vergangenen Jahr, als der NFL-Star in einem Interview berichtete, dass er die Sportlerin vor ihrem ersten Date nicht gekannt habe. Obendrein behauptete er, Simone habe mit ihm den besseren Fang gemacht. Bei einigen Fans stießen diese Aussagen sauer auf. Der Goldmedaillengewinnerin gingen die Reaktionen allerdings zu weit. "Ihr seid alle sehr respektlos gegenüber meiner Beziehung und meinem Mann. Also sage ich das nur ein einziges Mal. Bei allem Respekt, verpisst euch", wetterte sie kurz darauf auf Social Media.

Anzeige Anzeige

Instagram / simonebiles Jonathan Owens und Simone Biles, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / simonebiles Simone Biles und Jonathan Owens im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone Biles und Jonathan Owens, November 2024

Anzeige