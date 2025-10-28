Sorgerechtsdrama: Sia und Ex liefern sich bittere Schlacht

Sia (49) steckt mitten in einem erbitterten Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Daniel Bernard. Der frühere Ehemann der Sängerin hat beim Gericht in Los Angeles das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen einjährigen Sohn Somersault Wonder Bernard beantragt – das berichtet nun TMZ. Er wirft Sia vor, aufgrund von angeblichem Drogenmissbrauch eine Gefahr für das Kind darzustellen. Daniel fordert nicht nur regelmäßige Drogentests für Sia, sondern auch eine Begrenzung ihrer Besuche auf drei überwachte Termine pro Woche à zwei Stunden. Sia widerspricht den Vorwürfen und betont, dass Daniel aktuell nur beaufsichtigten Besuch habe, weil er früher wegen angeblichem Besitz von Kinderpornografie untersucht wurde.

In ihrer Reaktion weist die 49-Jährige darauf hin, dass die Ermittlungen gegen Daniel abgeschlossen seien, jedoch keine Sicherheit bestünde, ihm unbeaufsichtigten Zugang zum Sohn zu gewähren. Sie erklärt zudem, seit mehr als sechs Monaten vollkommen nüchtern zu sein und blickt auf eine 15-jährige Reise der Erholung zurück. Zugleich beschuldigt sie Daniel, ihre frühere Suchthistorie gegen sie zu verwenden, um ihren Ruf zu untergraben. Im Rahmen des Rechtsstreits fordert Daniel zudem rund 77.245 Dollar monatlich als Kindesunterhalt, während Sia betont, dass in der aktuellen Sorgerechtsvereinbarung keine Dringlichkeit für eine Änderung bestehe.

Schon vor zwei Wochen hatte Daniel im Rahmen des finanziellen Rechtsstreits deutlich gemacht, wie abhängig er sich von der Sängerin fühlt. "Ich bin finanziell auf Sia angewiesen, die der Hauptverdiener in der Ehe war", schrieb er damals in den vom Gericht eingereichten Unterlagen laut People. Er führte weiter aus, dass die beiden während ihrer Ehe einen äußerst luxuriösen Lebensstil geführt hätten, mit monatlichen Ausgaben von über 344.000 Euro für Reisen – exklusive Restaurants und Personal. Nach eigenen Angaben hatte er 2021 seinen Beruf als Onkologe aufgegeben, um gemeinsam mit der Musikerin eine Klinik zu betreiben. Nach der Einstellung der Finanzierung stehe er nun jedoch ohne Einkommen da.

Getty Images Sängerin Sia

Getty Images Sia mit ihrem Partner im Dezember 2021

Getty Images Sia, Sängerin