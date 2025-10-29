Cynthia Erivo öffnet sich zum schmerzhaften Bruch mit Vater

Cynthia Erivo (38) hat in einem Interview mit Harper's Bazaar offen über die schwierige Beziehung zu ihrem Vater gesprochen. Die Schauspielerin und Sängerin wurde im Alter von 16 Jahren von ihrem Vater verstoßen. Heute sagt die 38-Jährige: "Ich weiß nicht, wie mein Leben aussehen würde, wenn er noch in meinem Leben wäre. Besser nicht darüber nachdenken, es wird nicht passieren." Cynthias Mutter Edith zog sie und ihre Schwester alleine in London groß, nachdem die Eltern Nigeria während des Bürgerkriegs verlassen hatten. Ihre Gedanken über diese Zeit teilt Cynthia aktuell auch in ihrem kommenden Buch "Simply More", das am 18. November erscheint.

Die emotionale Distanz zu ihrem Vater hat Cynthia schon früher thematisiert, unter anderem in einem Song ihres Albums "Ch. 1 Vs. 1". Der Titel "You're Not Here" verarbeitet ihre Trauer über seine Abwesenheit und die Tatsache, dass er wichtige Momente ihres Lebens verpasst hat. In einem früheren Interview schilderte sie, dass der Kontaktabbruch mitten in einer Londoner U-Bahn-Station stattfand, zuletzt sah sie ihn auf einer Familienfeier vor über einem Jahrzehnt. Trotz der schwierigen Erfahrungen findet sie Trost in den Beziehungen zu Männern, die in ihrem Leben eine vertrauensvolle Rolle eingenommen haben, wie sie 2020 anlässlich des Vatertags betonte.

Neben ihren persönlichen Erlebnissen feiert die Wicked-Darstellerin auch berufliche Erfolge. Ihr Film, in dem sie eine Hauptrolle spielt, wird mit seinem zweiten Teil am 21. November in die Kinos kommen. Privat beschreibt sich Cynthia als glücklich mit dem Leben, das sie sich aufgebaut hat. Durch ihre Offenheit in Interviews sowie Projekte wie ihre Memoiren und ihre Musik schafft sie es, auch andere in ähnlichen Lebenssituationen zu inspirieren. Das Buch sieht sie als Möglichkeit, denen Mut zu machen, die ihren eigenen Weg erst noch finden müssen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo im März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo bei den Golden Globe Awards 2025 in Beverly Hills