"Wicked"-Kostümdesigner verteidigt Elphabas "Sex-Cardigan"

Im Film "Wicked: For Good" sorgt eine Szene, in der Cynthia Erivo (38) als Elphaba gemeinsam mit Jonathan Bailey (37) als Fiyero auftritt, für Aufsehen. Besonders ins Zentrum der Diskussion rückte dabei ein grauer, grob gestrickter Cardigan, den Elphaba in der intimen Sequenz "As Long as You’re Mine" trägt. Der Kostümdesigner Paul Tazewell verteidigte nun die viel diskutierte Kleidungswahl. Gegenüber NPR erklärte er: "Es war eine sehr organische Entscheidung, basierend darauf, was Elphaba zur Verfügung hat." Der Cardigan stelle für die Figur eine Art Bademantel dar – eine schützende und wärmende Hülle in ihrer einfachen Lebenssituation.

Paul, der über 1.000 Kostüme für die zweigeteilte "Wicked"-Verfilmung entwarf, erklärte weiter, dass Elphabas Outfit auch eine Reflexion ihres Lebens sei. Die Hexe fertige ihre Kleidung eigenhändig, indem sie die natürlichen Ressourcen um sich herum nutze. "Sie hat einen Webstuhl in ihrem Baumhaus", betonte der Oscar-prämierte Designer. Ein aufreizendes Negligé sei angesichts der Umstände der Figur völlig unrealistisch gewesen. Neben dem umstrittenen Cardigan ist auch Ariana Grandes (32) Glinda-Korsett-Kleidertraum ein heiß diskutiertes Highlight. Besonders ihr ikonisches "Bubble Dress" wurde mit 137 Schnittteilen und 225 Stunden Handarbeit gefertigt, wie Paul dem Magazin People erzählt.

Paul sieht sich weniger als bloßen Kostümbildner, sondern vielmehr als visueller Geschichtenerzähler. "Kostüme offenbaren, wer eine Figur ist und was für sie wichtig ist", erklärte er weiter. Für den Designer war es wichtig, die Gegensätze der beiden Hauptfiguren zu unterstreichen: Während Glinda mit funkelnden Pastelltönen und detailreichen Kleidern überzogen ist, spiegelt Elphabas Garderobe ihre pragmatische und kämpferische Natur wider. Diese Entscheidung sei zwar kontrovers, trage jedoch immens zur Charaktertiefe und den vielschichtigen Erzählungen des Films bei.

Anzeige Anzeige

Instagram / cynthiaerivo Cynthia Erivo als Elphaba im Cardigan für "Wicked"

Anzeige Anzeige

Imago Cynthia Erivo und Jonathan Bailey in "Wicked: For Good" (2025)

Anzeige Anzeige

Imago Jonathan Bailey und Ariana Grande in einer Szene aus "Wicked: For Good" (2025)