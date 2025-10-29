Deshalb trägt Schauspielerin Cynthia Erivo eine Glatze

Cynthia Erivo (38) ist bekannt für ihren messerscharfen Look: endlos lange Fingernägel, glamouröse Outfits und ein Haarschnitt, den ihr in Hollywood so schnell niemand nachmacht – eine Glatze. Im Interview mit Harper’s Bazaar verriet die Schauspielerin jetzt, dass sie sich bewusst für ein Leben ohne Haare entschieden habe, da dieser spezielle Look ihren Charakter widerspiegle: "Ich liebe meine Glatze. Sie bringt meine Persönlichkeit zum Ausdruck", schwärmte Cynthia und fügte stolz hinzu, die nötigen Instandhaltungsarbeiten mit dem Rasierer regelmäßig selbst in die Hand zu nehmen.

Im Interview sprach sie weiter über ihre Einstellung zu Schönheit und Individualität. Für Cynthia, die mit dem Film Wicked weltweit bekannt wurde, steht die persönliche Ausdrucksweise dabei an erster Stelle: Jeder solle Schönheit für sich selbst so definieren, wie es zu ihm passt – selbst, wenn das chirurgische Eingriffe mit sich bringe. "Wenn jemand sich einer Veränderung unterziehen möchte, etwa eine neue Nase oder Lippen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Wichtig ist nur, dass es für einen selbst richtig ist", erklärte Cynthia offen.

Dass Cynthia mit ihrer Individualität immer wieder ein Statement setzt, zeigt nicht nur ihre Haarpracht – oder das Fehlen einer solchen –, sondern auch ihr Engagement abseits von Kamera und Bühne. Die Tony-Gewinnerin plant, im nächsten Jahr ein Buch mit dem Titel "Simply More" zu veröffentlichen. Darin möchte sie Menschen ermutigen, für andere auch mal "zu viel" zu sein, wenn das bedeutet, zum eigenen, wahren Selbst zu stehen. Cynthia, die sich stets stark für Selbstakzeptanz einsetzt, bleibt damit auch in der schriftstellerischen Welt ganz ihrer Botschaft treu.

Getty Images Cynthia Erivo, Schauspielerin

Getty Images Schauspielerinnen Cynthia Erivo und Ariana Grande

Getty Images Cynthia Erivo, Schauspielerin