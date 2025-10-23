Gerüchte einer Affäre: Victoria Beckham kontert Kritiker

Nach 26 Jahren Ehe mit David Beckham (50) macht Victoria Beckham (51) jetzt deutlich, dass ihre Beziehung trotz kritischer Stimmen weiterhin Bestand hat. Im Podcast "Call Her Daddy" sprach die ehemalige Spice Girl-Sängerin und heutige Designerin nun offen darüber, wie das Paar immer wieder Anfeindungen und Spekulationen überstanden hat. "Wir haben so viel über uns ergehen lassen müssen" , erzählte sie. Gastgeberin Alex Cooper (31) bezog sich dabei laut USA Today auch auf die jahrelangen Gerüchte, David habe eine Affäre mit seiner damaligen Assistentin Rebecca Loos (48) gehabt, die dieser jedoch stets bestritt. Victoria verriet: "Die Leute sagten, es würde nicht funktionieren. 26 Jahre! Wir haben so viel durchgemacht, und wir waren immer füreinander da und haben den Sturm gemeinsam überstanden."

Die Anschuldigungen von Rebecca, vor rund 20 Jahren eine intensive Affäre mit David Beckham gehabt zu haben, setzten der Familie Beckham heftig zu. Rebecca Loos, damals persönliche Assistentin von David, griff Anfang des Jahres erneut die Affärenvorwürfe auf, die bereits 2004 für Schlagzeilen sorgten. "Mein öffentlicher Auftritt war ein 'f*** dich, Kumpel'", erklärte sie im Podcast "Anything Goes". In seiner Netflix-Doku "Beckham" sprach David zwar über die schwierige Phase, ging aber nicht direkt auf die Vorwürfe ein. "Victoria ist alles für mich", betonte er und schilderte, wie schmerzhaft es gewesen sei, sie verletzt zu sehen: "Wir sind Kämpfer, und in dieser Zeit mussten wir füreinander kämpfen."

Das Paar, das seit 1999 verheiratet ist, hat vier gemeinsame Kinder und scheint trotz aller Widrigkeiten fest an seiner Bindung festzuhalten. Abseits der Spekulationen sprach Victoria in ihrem eigenen Netflix-Projekt sowie im Podcast "Call Her Daddy" offen über ihre persönliche Vergangenheit. Sie thematisierte dabei ihre langjährigen Kämpfe mit Essstörungen und Mobbing in der Schulzeit. "Wenn man an einer Essstörung leidet, fühlt man sich elend. Es ist traurig. Es ist einsam. Es nimmt einen völlig in Beschlag. Ich war viele Jahre lang anwesend, aber nicht wirklich präsent", erklärte Victoria. Der Austausch mit ihrer Familie und der Schritt, diese Themen öffentlich zu machen, scheinen ihr geholfen zu haben, die Vergangenheit hinter sich zu lassen.

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Getty Images Victoria und David Beckham

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham