Kate Cassidy wird Freund Liam Payne (†) "für immer lieben"

Kate Cassidy hat in einem neuen TikTok-Clip offen über ihre Zukunft gesprochen – und über die Liebe, die sie für Liam Payne (†31) empfindet. Die Influencerin wandte sich in der Nacht zu Donnerstag an ihre Follower, nachdem ein Kommentar sie aufgefordert hatte, "endlich weiterzuziehen". In dem emotionalen Video machte Kate ihren Standpunkt klar: "Wer auch immer in meiner Zukunft an meiner Seite ist, muss akzeptieren, dass ich Liam immer lieben werde. Ich werde immer über Liam sprechen, über Liam lachen, über Liam weinen."

Kritik blende sie normalerweise aus, doch diese Nachricht habe sie getroffen: "Liam Payne war mein Freund. Für mich war er nicht nur diese berühmte Person. Es tut so weh, weil ich ständig dafür kritisiert werde, über meinen verstorbenen Freund zu sprechen, den Menschen, den ich geliebt habe und immer noch liebe." Dennoch wisse sie, dass sie irgendwann ihr Leben weiterleben müsse. "Liam war ein sehr großer Teil meines Lebens. Er war mein bester Freund, jemand, mit dem ich wirklich dachte, ich würde den Rest meines Lebens verbringen. Und natürlich weiß ich, dass ich irgendwann weitermachen muss. Ich möchte eines Tages heiraten. Ich möchte Kinder haben", betonte sie weiter.

Bereits vor zwei Wochen hatte die Influencerin die Herzen ihrer Fans mit einem emotionalen Posting auf Instagram bewegt. Unter dem Motto "Was hast du gemacht, seit ich weg bin?" teilte sie einen berührenden Clip, in dem sie besondere Momente ihres Lebens nach Liams Tod zeigte – ihren Geburtstag, die Adoption eines Hundes und glückliche Stunden mit Freunden. "Ich liebe dich, mein Liam!" schrieb sie unter das Video. Die Unterstützung in den Kommentaren war groß. Ein Fan kommentierte: "So stolz auf dich, Kate. Du bist wirklich eine Inspiration."

Getty Images Kate Cassidy und Liam Payne bei einem Event in Dubai im Januar 2023

Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne, 2024

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy, 2024