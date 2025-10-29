Nach Todesgerüchten und Rollstuhl: Danny Trejo läuft wieder

Danny Trejo (81), bekannt aus Filmen wie "Machete" und "Spy Kids", hat Fans beruhigt, nachdem er kürzlich in einem Rollstuhl gesichtet wurde, was Sorgen um seine Gesundheit ausgelöst hatte. Der Schauspieler wurde am Wochenende in seinem Restaurant Trejo's Cantina in Hollywood gesichtet, wo er selbstständig und ohne Hilfe unterwegs war. Anlass war eine Party zur Feier des Spiels der Los Angeles Dodgers gegen die Toronto Blue Jays in der World Series. Auf Nachfragen von TMZ erklärte der Schauspieler freundlich: "Alles ist wunderschön." Er bestätigte außerdem, dass es keinen Grund zur Sorge gebe.

Der Rollstuhl-Auftritt, der kurz nachdem Todesgerüchte die Runde machten, die Besorgnis seiner Fans erregte, war laut Danny lediglich eine Nachwirkung einer Knieoperation. Ein Vertreter des Hollywood-Stars erklärte, dass der Rollstuhl nur am Flughafen als praktische Hilfe genutzt wurde und nichts mit einem ernsthaften Gesundheitsproblem zu tun habe. Die Operation scheint dem optimistischen Schauspieler nicht die Energie genommen zu haben – er zeigte sich gut gelaunt und machte im gleichen Atemzug auf neue Projekte aufmerksam. Dazu gehört unter anderem die zweite Staffel seiner Serie "Mysteries Unearthed With Danny Trejo", die bald auf dem History Channel zu sehen sein wird.

Danny, der sich über Jahrzehnte einen Namen in der Filmbranche gemacht hat, beeindruckt nicht nur mit seiner Schauspielkarriere, sondern auch mit seiner persönlichen Lebensgeschichte. Nach einem schwierigen Start ins Leben, inklusive Aufenthalten in Gefängnissen, feierte er vor kurzem 57 Jahre Abstinenz. "Jeder Tag ist für mich ein Segen", sagte er in einem früheren Interview mit People. Heute ist der Schauspieler nicht nur für seine Filme und Restaurants bekannt, sondern auch für sein Engagement, anderen zu helfen.

Getty Images Danny Trejo bei den 40. Imagen Awards im Beverly Hilton in Beverly Hills, 22. August 2025

