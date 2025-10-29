Neue Staffel von "Hast Du Töne?": Das sind die Teamkapitäne

Die Musikshow "Hast Du Töne?" ist zurück auf SAT.1! Moderator Matthias Opdenhövel (55) führt in der neuen Staffel durch das Quiz-Highlight, bei dem Musikkenntnisse und schnelles Erraten gefragt sind. Caroline Frier (42), Oliver Geissen (56) und Sasha (53) treten erstmals als Teamkapitäne an und werden von wechselnden Prominenten unterstützt, um in Spannung und mit viel Spaß bis zu 30.000 Euro für ihren jeweiligen Zuschauerblock zu erspielen. Die musikalische Untermalung übernimmt die Live-Band "Tönlein Brillant", die den Kandidaten nur wenige Töne eines Songs präsentiert.

Das Konzept verspricht eine Mischung aus Ratespiel, Party und Show. Die Teams müssen in neun verschiedenen Spielrunden Herausforderungen meistern, die vom Erkennen eines Intros über das Hören einzelner Instrumente bis hin zu Schnellraten im Schnelldurchlauf reichen. Gemeinsam singen, tanzen und feiern die Teams mit dem Publikum um die Wette. Die Show wird Ende November in Köln aufgezeichnet, und Fans haben die Möglichkeit, live dabei zu sein und Karten zu erwerben. Produziert wird das Format von Banijay Productions Germany.

Für Caroline Frier, die Schauspielerin aus Köln, bietet die Quizshow die Gelegenheit, ihre musikalische Expertise zu zeigen und sich von einer anderen Seite zu präsentieren. Sänger Sasha, der in seiner Karriere schon viele Chart-Hits landete, dürfte ebenfalls bestens auf die Herausforderungen vorbereitet sein und Moderator Oliver Geissen besitzt nach über 20 Jahren als Moderator von "Die ultimative Chartshow" ein Riesen-Repertoire an Musikwissen. Die bunte Mischung der Kapitäne verspricht eine dynamische und unterhaltsame Saison, die Musikfans und Quizliebhaber gleichermaßen begeistert und hoffentlich für mehr Einschaltquoten als in Staffel zwei sorgt.

Seven.One / Willi Weber Matthias Opdenhövel bei "Hast du Töne?"

Getty Images Sasha, Dezember 2020

Getty Images Oliver Geissen 2017 in Köln

