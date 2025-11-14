Royals
Edith Stehfest weint: Horror-Umzug lässt sie verzweifeln

- Theresa Neureuter
Lesezeit: 2 min

Edith Stehfest (30) steht vor einem Umzugsdesaster, das sie jetzt auf TikTok vor wenigen Stunden mit ihren Fans teilte. Die Schauspielerin und Reality-TV-Darstellerin hatte geplant, aus ihrer bisherigen Wohnung auszuziehen, doch in letzter Minute wurde die neue Unterkunft abgesagt. Nun steht sie ohne Bleibe da und kämpft mit den Emotionen. In einem Video offenbarte die 30-Jährige ihre Verzweiflung: "Ich hab schon keine Tränen mehr. So viel habe ich schon geheult heute." Zu allem Überfluss blieben auch der versprochene Umzugswagen und die zugesagten Helfer fern. Bis neun Uhr heute Morgen müsse alles geräumt sein, sonst würde der Vermieter die verbliebenen Sachen entsorgen.

Die Geschehnisse werfen ein Schlaglicht auf die schwierige Situation, in der sich Edith befindet. Ihr Ärger richtete sich in den Aufnahmen auch deutlich gegen die Menschen, die ihrer Meinung nach für das Chaos verantwortlich seien. "Ich hoffe, dass ihr in der Hölle schmort", sagte sie, kraftlos und den Tränen nahe. In dem Clip sprach sie zudem davon, dass die Umstände und Hintergründe anscheinend völlig missverstanden worden seien. Die Situation hätte laut der Promi-Büßen-Kandidatin vollständig verhindert werden können, wenn alles anders und besser organisiert worden wäre.

Ursprünglich hatte Edith geplant, mit ihrem neuen Partner Jacob in die neue Bleibe zu ziehen. In ihrer Instagram-Story startete die Schauspielerin am Mittwoch noch einen verzweifelten Aufruf: "Hilfe, Babys! Am Freitag ist Umzug – und unsere geplante Wohnung ist kurzfristig geplatzt." Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin suchte dringend eine Unterkunft im Umkreis der Postleitzahl 37339, notfalls auch als Übergangslösung, wie sie erklärte. Die Möbel könnten im Zweifelsfall eingelagert werden. Geholfen werden konnte ihr bis jetzt aber offenbar nicht.

