"Still alive": Edith Stehfest teilt Lebenszeichen im Netz

Edith Stehfest (30) hat sich nach einer längeren Pause in den sozialen Medien zurückgemeldet. In einer Story auf Instagram teilte die Schauspielerin: "Yes. Still alive. Alive, aber mit mehr still als Storys. Weil wegen OP-Vorbereitung und Pause." Welche Operation ansteht oder bereits erfolgt ist, ließ sie in ihrer kryptischen Nachricht offen. Ihre Fans zeigen sich dennoch erleichtert über das Lebenszeichen der Reality-TV-Bekanntheit, nachdem es in den vergangenen Tagen auffallend ruhig um Edith geworden war.

In den vergangenen Monaten zog Edith immer wieder Aufmerksamkeit auf sich, nicht nur durch ihre Arbeit, sondern auch durch private Turbulenzen. Die Trennung von ihrem Ex-Mann Eric Stehfest (36) sorgte für Schlagzeilen, gefolgt von Berichten über eine neue Beziehung mit einem Mann namens Jacob. Noch dazu musste sie einen nervenaufreibenden Horror-Umzug bewältigen. Es scheinen ereignisreiche und zugleich herausfordernde Zeiten für die Schauspielerin zu sein, die sie jetzt offenbar auch zu einer Ruhepause gezwungen haben.

Edith ist sonst für ihre Offenheit und ihre klaren Worte im Netz bekannt. Die Musikerin teilt gern Einblicke in ihr Leben zwischen Studio, Bühne und Familienalltag und sucht häufig den direkten Draht zu ihrer Community. Nach den persönlichen Turbulenzen und dem Stress der letzten Wochen hat sich Edith nun jedoch entschieden, sich Raum und Zeit für sich selbst zu nehmen. Ihre Fans respektieren ihren Wunsch nach Rückzug und wünschen ihr nur das Beste. Sie wissen, sobald Edith dazu bereit ist, wird sie sicher offen über die Gründe für ihre Auszeit sprechen. Schließlich ist die Reality-TV-Bekanntheit für ihren ehrlichen Umgang mit ihren Fans bekannt.

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, Medienpersönlichkeit

RTL Edith Stehfest, Dschungelcamp 2025

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, Musikerin